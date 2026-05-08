¿Hub energético regional?: Analista plantea posibilidades sobre energías renovables

Respecto a los nuevos precios de gas, el analista energético Álvaro Ríos advirtió que, de no reducir el consumo o fomentar la exploración con una nueva ley de hidrocarburos, "hasta el 2029 vamos a tener que importar" el suministro.

Asimismo, destacó que un nuevo marco legal eléctrico incentivará la llegada de capitales para proyectos de generación eólica y aprovechamiento de caídas de agua.

Ríos destacó que estas reformas "van a incentivar la entrada de energías renovables", permitiendo sustituir progresivamente el uso del gas natural en el mercado interno.

El futuro como centro estratégico

Ríos también indicó que Bolivia posee una ubicación geográfica privilegiada que podría posicionarla como un eje de distribución de energía fundamental para los países vecinos. Al respecto, el experto señaló que con seguridad jurídica e inversión "ojalá en algún momento nos convirtamos en algún Hub energético de la región".

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