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Intervienen "minicines" en Cochabamba: Hallan a un niño de 12 años y clausuran locales

La Intendencia Municipal descubrió que estos establecimientos camuflaban actividades ilícitas bajo fachadas de pensiones y salas de juego; durante el operativo se encontraron parejas en actos obscenos y se dio parte a la Defensoría por la presencia de menores.

Milen Saavedra

13/04/2026 21:58

Hallan a un menor de 12 años y clausuran locales definitivamente
Cochabamba, Bolivia

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En una serie de operativos sorpresa realizados en las zonas centro y sur de la ciudad de Cochabamba, la Intendencia Municipal y la Dirección de Recaudaciones intervinieron varios establecimientos denominados “minicines”, los cuales operaban bajo fachadas legales para encubrir actividades sexuales y otras irregularidades graves.

Escenas de descontrol y mal uso de licencias

Durante la intervención, las autoridades se encontraron con escenas que calificaron de lamentables. En el interior de los cubículos, se hallaron a varias personas desnudas manteniendo relaciones sexuales.

"¿Cómo es posible que estén así? Esto es para cine, no es para hacer esto", se escucha reclamar a los funcionarios en los videos registrados durante el operativo.

El intendente municipal, Enrique Navia, informó que estos negocios están haciendo un "mal uso" de su actividad económica. "Lo que no podemos permitir es que estén desnudos en una actividad que no es para eso", señaló la autoridad, confirmando que los recintos funcionaban prácticamente como moteles clandestinos.

Fachadas de pensiones y salas de juegos

La investigación reveló que los establecimientos operaban con licencias de funcionamiento que no correspondían a la realidad:

  • Zona central: El local intervenido contaba con una licencia de pensión.

  • Zona sur: El negocio funcionaba bajo el permiso de sala de juegos de video, pero mantenía paredes y vidrios totalmente tapados para ocultar el interior.

Debido a este "desdoblamiento de actividad", las autoridades procedieron a la clausura de los locales.

Presencia de menores de edad

El aspecto más crítico de la jornada fue el hallazgo de menores de edad. Israel Bascopé, director de Recaudaciones, confirmó que se encontraron jóvenes y, específicamente, a un niño de 12 años acompañado por dos mujeres mayores de edad que afirmaban ser sus tías.

Ante esta situación, se solicitó la intervención inmediata de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para resguardar al menor y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Advertencia: Los controles continuarán

Las autoridades municipales advirtieron que este es solo el inicio de una campaña de fiscalización más amplia para detectar otros locales que operen al margen de la ley. "Vamos a intervenir todos los minicines que existen en Cochabamba", sentenció Navia.

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