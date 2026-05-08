Aliste paraguas y abrigos: el 'surazo' con lluvias ya se siente en Santa Cruz

Santa Cruz amaneció este viernes bajo los efectos del primer 'surazo' otoñal del año. El ingreso del frente frío, anunciado para la madrugada, comenzó a sentirse con lluvias, tormentas eléctricas, cielos nublados y un marcado descenso de temperaturas en gran parte del departamento.

El agrometeorólogo, Luis Alberto Alpire, informó que el fenómeno climático permanecerá durante todo el fin de semana e incluso podría extenderse hasta el lunes.

“Se va a sentir el frío”, advirtió el especialista, al recomendar a la población salir con paraguas, ropa abrigada y tomar precauciones ante las lluvias y los fuertes vientos del sur.

Para este viernes se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de apenas 19°C. Sin embargo, debido a las ráfagas y la humedad, la sensación térmica podría descender entre tres y cuatro grados más.

Según los pronósticos, el sábado persistirá el ambiente frío y húmedo, con mínimas de 14°C y máximas de 17°C, además de lloviznas intermitentes o la tradicional “chilchina”.

Mientras que el domingo la mínima descenderá hasta los 13°C y la máxima llegará apenas a los 20°C.

Para el lunes 11 de mayo se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C.

En provincias, el descenso será aún más pronunciado. En municipios de los Valles cruceños, como Pucará y Moro Moro, las temperaturas podrían bajar hasta los 2°C durante la madrugada.

Alpire recomendó a los productores agrícolas tomar previsiones para proteger los cultivos ante el brusco descenso térmico que afectará a varias regiones del departamento durante los próximos días.

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