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Aliste paraguas y abrigos: el 'surazo' con lluvias ya se siente en Santa Cruz

El agrometeorólogo, Luis Alberto Alpire, informó que el fenómeno climático permanecerá durante todo el fin de semana e incluso podría extenderse hasta el lunes.

Red Uno de Bolivia

08/05/2026 6:25

Avenida Grigotá/Santa Cruz de la Sierra Foto: Red Uno

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Santa Cruz amaneció este viernes bajo los efectos del primer 'surazo' otoñal del año. El ingreso del frente frío, anunciado para la madrugada, comenzó a sentirse con lluvias, tormentas eléctricas, cielos nublados y un marcado descenso de temperaturas en gran parte del departamento.

El agrometeorólogo, Luis Alberto Alpire, informó que el fenómeno climático permanecerá durante todo el fin de semana e incluso podría extenderse hasta el lunes.

“Se va a sentir el frío”, advirtió el especialista, al recomendar a la población salir con paraguas, ropa abrigada y tomar precauciones ante las lluvias y los fuertes vientos del sur.

Para este viernes se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de apenas 19°C. Sin embargo, debido a las ráfagas y la humedad, la sensación térmica podría descender entre tres y cuatro grados más.

Según los pronósticos, el sábado persistirá el ambiente frío y húmedo, con mínimas de 14°C y máximas de 17°C, además de lloviznas intermitentes o la tradicional “chilchina”.

Mientras que el domingo la mínima descenderá hasta los 13°C y la máxima llegará apenas a los 20°C.

Para el lunes 11 de mayo se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C.

En provincias, el descenso será aún más pronunciado. En municipios de los Valles cruceños, como Pucará y Moro Moro, las temperaturas podrían bajar hasta los 2°C durante la madrugada.

Alpire recomendó a los productores agrícolas tomar previsiones para proteger los cultivos ante el brusco descenso térmico que afectará a varias regiones del departamento durante los próximos días.

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