Zoonosis lanza campaña de adopción para los 22 canes de raza rescatados en Cochabamba

La unidad de Zoonosis de Cochabamba anunció oficialmente que los 22 perros de raza rescatados hace semanas de un criadero clandestino en la zona de Cala Cala ya se encuentran en condiciones óptimas de salud y listos para ser adoptados. Luego de un periodo de recuperación y cuidados veterinarios, la institución busca ahora familias responsables que prioricen el bienestar del animal sobre su apariencia estética.

Un proceso con enfoque en la tenencia responsable

El director de la unidad de Zoonosis, Diego Prudencio, enfatizó que, aunque se trata de ejemplares de raza, el compromiso de los adoptantes debe ser genuino. "Es muy importante que la población sepa que tienen que ver muy bien no a la envoltura, sino al contenido", señaló la autoridad, recordando que también existen otros canes "criollos" esperando una oportunidad.

Debido a que este caso involucra a una gran cantidad de animales de raza pura, la demanda suele ser alta. Por ello, Zoonosis ha establecido un procedimiento estrictamente documental y transparente para garantizar que los canes no terminen nuevamente en circuitos de comercialización o maltrato.

Requisitos para los postulantes

Los interesados en sumar a uno de estos "peludos" a su familia deben presentar la siguiente documentación en las oficinas de Zoonosis:

Fotocopias: Dos copias de la cédula de identidad y dos fotocopias de la factura de pago de agua.

Ubicación: Un croquis detallado del domicilio donde vivirá la mascota.

Carta de motivación: Una nota escrita explicando los motivos por los cuales desea adoptar a un perro de estas características.

Compromiso adicional: Por tratarse de perros de raza rescatados de explotación, se deberá firmar un acta de compromiso especial.

Fechas y evaluación

El periodo para la recepción de solicitudes iniciará este 8 de mayo y concluirá el próximo 12 de mayo. Sin embargo, la entrega no será por orden de llegada; las autoridades aclararon que se realizará una evaluación exhaustiva de cada perfil para asegurar que el hogar sea el adecuado para las necesidades específicas de cada animal.

"La dirección de Zoonosis tiene una principal finalidad que es transparentar estos procesos", concluyó Prudencio, invitando a la ciudadanía a participar de esta adopción responsable que busca dar un final feliz a una historia de crueldad animal.

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