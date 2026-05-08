Médico relata cómo atendió un parto en una canoa a orillas del río en Beni

Un inusual parto fue atendido en plena orilla del río Mamoré, en la comunidad de Puerto Varador, luego de que una mujer en trabajo de parto no lograra llegar al centro de salud y diera a luz en una canoa durante su traslado.

El médico que atendió la emergencia, Rolando Caballero, relató que fue alertado alrededor de las 5:00 de la madrugada, cuando la paciente ya había avanzado considerablemente en el trabajo de parto.

“Al promediar las 5 de la madrugada llega una paciente que venía con trabajo de parto y lamentablemente este progresó hasta la orilla del río. Me llamaron para asistirla y, gracias a Dios, el parto salió bien. Luego la madre y el bebé fueron atendidos en el centro de salud”, explicó.

Según el galeno, los dolores comenzaron en horas de la madrugada, cuando la mujer aún se encontraba en tránsito desde su comunidad de origen, ubicada a aproximadamente una hora de Puerto Varador.

“Ella dijo que a las 3 de la madrugada le llegaron los dolores de parto y, como es de una comunidad alejada, no dio tiempo para llegar al centro de salud. Al llegar a orillas del río pude atender el parto”, añadió.

“Gracias a Dios llegaron, porque si hubiera nacido en el río la situación habría sido diferente por la placenta y el cordón umbilical”, agregó.

Tras el nacimiento, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al centro de salud y posteriormente regresaron a su comunidad. El bebé nació con un peso de 3.200 gramos y una talla de 48 centímetros. La mujer estuvo acompañada por su pareja y su madre durante el trayecto.

Mira la programación en Red Uno Play