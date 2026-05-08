Operativo antidroga deja dos policías heridos y cinco aprehendidos en el trópico de Cochabamba

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó a través de sus redes sociales de un operativo antidrogas ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, que dejó como saldo cinco personas aprehendidas, más de 53 kilos de cocaína secuestrados y dos policías heridos tras una emboscada ocurrida durante el repliegue policial.

La autoridad explicó que la denominada “Operación Camaleón” se desarrolló el 7 de mayo en el sector del Sindicato Tacopaya, de la provincia Chapare, con la participación de 50 efectivos de Umopar Chimoré y 10 patrullas policiales.

Operativo antidroga termina en violenta emboscada en Villa Tunari. Foto: Viceministerio de Defensa Social

Según Justiniano, durante el operativo fueron inhabilitadas fábricas de elaboración de cocaína y destruido un laboratorio de cristalización de droga instalado cerca de un cocal de aproximadamente 10 hectáreas.

El viceministro indicó que la infraestructura tenía capacidad para producir hasta 100 kilos diarios de cocaína y albergar a 10 operarios.

Asimismo, detalló que los agentes antidroga secuestraron 44,45 kilos de cocaína base, 9,45 kilos de cocaína en estado húmedo y un total de 53,9 kilos de sustancias controladas. También fueron incautados cinco bidones de ácido sulfúrico, tres vehículos motorizados y una vivienda rústica intervenida.

De acuerdo con el reporte brindado por la autoridad, en una vivienda cercana se encontraron 40 bolsas con cocaína base y precursores químicos utilizados para la fabricación de droga.

Operativo antidroga termina en violenta emboscada en Villa Tunari. Foto: Viceministerio de Defensa Social

La emboscada y enfrentamientos

Justiniano señaló que el momento más crítico ocurrió durante el retorno de las patrullas hacia la base de Umopar Chimoré, cuando grupos movilizados instalaron bloqueos y atacaron a los efectivos policiales en distintos puntos del trópico cochabambino.

En el Sindicato San Pedro, una volqueta arrojó arena sobre la vía principal para impedir el paso de los vehículos oficiales. Además, los uniformados fueron agredidos con piedras y petardos.

Posteriormente, en el puente de Eterazama, personas que salieron del monte emboscaron a los efectivos utilizando armas de fuego y objetos contundentes. Uno de los policías resultó gravemente herido tras recibir una pedrada en el cráneo.

Operativo antidroga termina en violenta emboscada en Villa Tunari. Foto: Viceministerio de Defensa Social

Los ataques continuaron en las zonas de Chipiriri y Santa Elena, donde grupos armados con machetes, palos y motocicletas hostigaron a las patrullas e intentaron recuperar a los aprehendidos y la droga secuestrada.

El viceministro indicó que la situación fue controlada con apoyo de un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), logrando el ingreso de los efectivos y el material decomisado al cuartel de Umopar Chimoré.

Justiniano confirmó daños en varios vehículos oficiales y señaló que las personas aprehendidas serán puestas a disposición del Ministerio Público para investigar su presunta vinculación con delitos relacionados con la Ley 1008.

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