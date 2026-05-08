Cámara de Diputados debate hoy la polémica Ley 1720 sobre tierras.

La Cámara de Diputados tratará este viernes 8 de mayo el proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1720, en una sesión marcada por la presión de sectores indígenas y campesinos que exigen eliminar la norma, mientras organizaciones agropecuarias y productivas del oriente rechazan esa posibilidad y anuncian medidas de presión.

El tratamiento del proyecto fue incluido como primer punto del orden del día de la 105ª sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para las 09:00 de esta jornada.

Foto: Orden del día para el tratamiento de la Ley 1720 en la Cámara de Diputados. ALP.

La decisión se produce luego de que el pasado miércoles no se lograra incorporar el debate en la agenda legislativa, debido a que no se alcanzaron los dos tercios necesarios para modificar el orden del día.

“En consecuencia de la moción de la alteración del orden del día queda rechazada”, informó entonces la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

Pese a ello, la directiva parlamentaria reprogramó el tratamiento para este viernes, luego de que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Helen Patiño, insistiera en acelerar el debate y presentara el informe correspondiente ante el pleno.

Polémica por la Ley 1720

La Ley 1720 ha generado una fuerte confrontación entre distintos sectores del país. La norma permite que propietarios de pequeñas propiedades agrarias soliciten voluntariamente su conversión a mediana propiedad, con el objetivo de acceder a créditos bancarios y ampliar la producción.

Sin embargo, organizaciones indígenas, campesinas y marchistas que llegaron desde Beni y Pando consideran que la ley pone en riesgo las tierras comunitarias y favorece procesos de mercantilización de la tierra.

Foto: Marchistas llegan a La Paz desde el Beni y Pando pidiendo la abrogación de la Ley 1720. APG.

Los movilizados mantienen una vigilia en inmediaciones de la Vicepresidencia y advirtieron que permanecerán en La Paz hasta lograr la abrogación de la norma.

El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) para canalizar el debate de la ley en la Asamblea Legislativa.

En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz afirmó que la Ley 1720 “tiene una buena base” y consideró que puede ser mejorada mediante consensos y diálogo entre sectores.

“Creo que el debate es bueno. El Gobierno está para concertar entre partes y dar soluciones a las diferencias que hay en el país”, manifestó el mandatario.

Paz sostuvo además que la norma puede formar parte de una discusión más amplia sobre tierra, territorio y producción.

Sector empresarial en contra de la abrogación

No obstante, el anuncio de una posible abrogación generó rechazo inmediato de organizaciones productivas y agroindustriales del oriente.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó públicamente cualquier intento de eliminar la norma y advirtió que iniciarían medidas de presión progresivas.

El sector productivo anunció además una Asamblea de Productores prevista para el 14 de mayo en Montero, donde se definirán futuras acciones en defensa de la ley.

Desde el Comité pro Santa Cruz también cuestionaron la posibilidad de abrogar la norma y acusaron al Gobierno de generar incertidumbre para el sector productivo.

El debate de este viernes se desarrolla en un escenario de alta tensión política y social, con posiciones enfrentadas entre organizaciones indígenas y campesinas que exigen eliminar la ley y sectores agropecuarios que consideran que la norma impulsa el crecimiento productivo y el acceso a financiamiento para pequeños productores.

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