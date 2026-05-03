Incendio de gran magnitud afecta ferretería y comercios en Cobija

Un incendio de gran magnitud continúa activo la mañana de este domingo en la Avenida Internacional, en la ciudad de Cobija, tras haberse iniciado alrededor de las 9:00 en una ferretería ubicada frente a la plaza Conavi.

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se propagó rápidamente hacia tiendas aledañas, generando severos daños materiales y reduciendo gran parte de la mercadería a cenizas.

En la zona se desplegaron efectivos de la Policía y unidades de bomberos del departamento de Pando, quienes cuentan con el apoyo de brigadas de bomberos provenientes de Brasil, además de la colaboración de vecinos que intentan contener el avance de las llamas.

Las tareas de sofocación se han visto complicadas por la intensidad del fuego y la presencia de materiales inflamables dentro de los comercios afectados.

Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron el incendio, mientras continúan las labores para controlar el siniestro y evitar que se extienda a más estructuras cercanas. Con información de TVU Pando.

Mira la programación en Red Uno Play