La historia de Isaac, el adolescente de 12 años que permaneció desaparecido durante 25 días en la selva amazónica del norte de La Paz, ha sorprendido al país por las extremas condiciones en las que logró sobrevivir completamente solo.

El menor se perdió mientras acompañaba a su padre en una jornada de caza en la región de Ixiamas. Según relató, siguió a unos monos junto a su perro y terminó desorientándose en medio del monte, sin poder encontrar el camino de regreso.

“Me he perdido nomás y me he ido para abajo, no regresé más”, contó el adolescente tras ser rescatado.

Durante los 25 días, Isaac sobrevivió sin alimentos. El menor aseguró que únicamente tomaba agua de riachuelos, puentes y pequeños cursos naturales que encontraba mientras caminaba por la selva.

“No comí nada, solo tomé agua”, relató.

Para descansar, improvisaba refugios con hojas secas y ramas de motacú, donde intentaba dormir pese al miedo y los sonidos de animales salvajes durante la noche. también relató que, antes de conciliar el sueño, escuchaba varios animales a su alrededor; tanto rugidos como sonidos particulares de cada especie lo mantenían alerta.

Isaac contó además que estuvo acompañado por su perro durante aproximadamente ocho días, hasta que una madrugada escuchó al animal llorar y sospechó que había sido atacado por un tigre.

Foto: Isaac contó su historia de supervivencia junto a su familia. Captura de pantalla.

Tras perder a su mascota, el adolescente continuó caminando solo entre bajíos, caminos cerrados y zonas selváticas, intentando encontrar alguna carretera o señal de presencia humana.

En su recorrido vio tortugas, monos, taitetús y otros animales silvestres mientras avanzaba sin rumbo fijo.

Finalmente, luego de casi un mes perdido, Isaac logró llegar cerca de una carretera, donde fue encontrado por una persona que le brindó ayuda y alertó a su familia.

Isaac recibió atención inmediata

El adolescente apareció con la ropa desgarrada, signos severos de desnutrición, deshidratación y lesiones en pies y manos debido a las largas caminatas.

Médicos que lo atienden señalaron que presenta pérdida de masa muscular y lesiones causadas por el constante recorrido en terrenos difíciles, aunque destacaron que su recuperación avanza favorablemente.

La historia de Isaac ha sido considerada por muchos como un milagro y un ejemplo de resistencia, fortaleza y supervivencia en una de las zonas más inhóspitas de la Amazonía boliviana.

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