Fatal accidente en Santa Cruz deja una mujer sin vida y heridos

Una mujer perdió la vida la jornada de este viernes tras registrarse una triple colisión en la avenida Soberanía Nacional, en la zona de la Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La víctima fatal fue identificada como R.T.C.M., quien se desempeñaba como enfermera de un hospital en la capital cruceña. Según los reportes preliminares, la mujer quedó atrapada entre los restos de su vehículo debido al fuerte impacto.

El accidente también dejó varias personas heridas, quienes fueron auxiliadas por equipos de emergencia y trasladadas a centros médicos para recibir atención.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor que habría provocado el hecho presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de este fatal hecho de tránsito.

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