Lola Terrazas asume como directora de Género y Gestión Social y prioriza la atención a sectores vulnerables

La exconcejala Lola Terrazas fue presentada como nueva directora de Género y Gestión Social de la Alcaldía cruceña, cargo desde el que anunció atención prioritaria a sectores vulnerables y programas preventivos.

Terrazas señaló que uno de los mayores desafíos será trabajar por la protección de niños, niñas y adolescentes, además de personas adultas mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

“Es uno de los desafíos más grandes que un funcionario público puede asumir con su sociedad, como es cuidar de nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó la nueva autoridad.

También remarcó la necesidad de fortalecer el área educativa y recuperar programas sociales que, según indicó, estuvieron descuidados durante los últimos cinco años.

“Tenemos un gran desafío para prevenir la violencia y situaciones que no quisiéramos para nuestros menores de edad”, sostuvo.

Entre las tareas urgentes mencionó la habilitación del albergue transitorio ante la llegada del invierno, especialmente para personas en situación de calle.

“Estamos atrasados, se viene invierno y los procesos para el albergue transitorio no han comenzado”, advirtió.

Terrazas indicó que ya inició el proceso de coordinación con otras secretarías y el personal municipal, con el objetivo de responder a las demandas de la población cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play