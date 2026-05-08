El caso de la muerte de Rosa del Carmen, una mujer de 42 años hallada carbonizada en la zona de La Angostura, en el departamento de Santa Cruz, ha generado consternación nacional. Sus familiares, piden celeridad en las investigaciones y apoyo urgente para poder trasladarse y despedirla.

En contacto con medios de comunicación, la expareja de la víctima relató la última comunicación que tuvieron con ella y recordó su rol de madre trabajadora.

“Nos comunicamos el día domingo… ella hablaba con mi hija, le preguntaba cómo estaba en la universidad, como toda madre siempre recomendaba que estudien y asistan a clases”, señaló.

Sobre la posibilidad de que la víctima hubiera enfrentado problemas personales o laborales, el familiar indicó: “No nos comentaba nada, tal vez por no preocuparnos. Decía que trabajaba como asistente de abogada, pero nunca nos habló de inconvenientes”.

La hija mayor de la víctima también rompió el silencio, visiblemente afectada. En su declaración aseguró desconocer que su madre estuviera embarazada y pidió ayuda para poder viajar a Santa Cruz.

“Yo la verdad no sabía nada de mi mamá… ella no podía tener hijos, eso es lo que sé”, afirmó.

Sobre la relación de su madre con su última pareja, la joven señaló: “Lo conozco, es un jovencito, creo que tiene 22 años… ella decía que todo estaba bien, que se entendían”.

Entre lágrimas, la hija exigió justicia y apoyo: “Por favor, queremos llegar al lado de mi mamá, darle una sepultura como se merece. Ella no merecía morir así. Ayúdennos, no hay vuelos, no hay buses”.

El padre de la familia exigió una investigación profunda: “Por favor, que se investigue a profundidad, esto no puede quedar así. Queremos justicia y que se dé con los culpables”.

La familia también solicitó ayuda económica para trasladarse a Santa Cruz y acompañar el proceso judicial y el sepelio. Para ello habilitaron el número 698-73791, donde la población puede comunicarse para brindar apoyo.

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