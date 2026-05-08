Identifica al principal sospechoso del crimen de un joven en la Pampa de la Isla

Avanzan las investigaciones en torno al asesinato de un joven de 19 años, quien murió tras ser atacado por delincuentes que intentaron robarle su celular en la zona de La Pampa de la isla. El hecho causó consternación entre vecinos y familiares, mientras la Fiscalía y la Policía intensifican la búsqueda de los responsables.

La fiscal Rosemary Barrientos informó que Luis Alberto Aldana fue herido con un arma blanca y que ya se logró identificar al principal sospechoso, conocido con el alias de “El Sierra”, contra quien ya se emitió una orden de aprehensión.

“De acuerdo al informe del médico forense de turno, la causa de la muerte shock hipovolémico con laceración pulmonar, traumatismo torácico por penetración de un arma blanca”, explicó la fiscal.

Barrientos sostuvo que el principal acusado ya fue plenamente identificado y que se realizaron actuaciones investigativas en su domicilio.

“Ya tengo la identidad del autor, ya he librado orden de aprehensión en su contra y yo espero que en las próximas horas el joven se presente”, señaló.

La fiscal explicó que el sospechoso es conocido en el barrio y tendría antecedentes policiales por robo y hurto. Añadió que existen testigos que lo ubican en el lugar del crimen portando el arma blanca.

Barrientos también afirmó que el implicado no habría actuado solo y que, una vez capturado, deberá identificar a las otras personas que participaron del hecho.

“Esto no quiere decir que él cometió el hecho solo, él ha cometido el hecho conjuntamente a otras personas”, sostuvo.

Según la fiscal, después del crimen el acusado volvió a su vivienda, recogió algunas pertenencias y escapó.

La autoridad indicó que, tras su captura, será puesto ante un juez cautelar y luego continuará el proceso penal hasta presentar una acusación formal.

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