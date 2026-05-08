EMSA recoge más de 3 mil toneladas de basura y regulariza el servicio en barrios de Cochabamba

La Empresa Municipal de Servicios y Aseo (EMSA) informó que ya recogió más de 3 mil toneladas de basura acumulada en calles y puntos verdes de la ciudad de Cochabamba, mientras avanza la regularización del servicio de recojo domiciliario en los diferentes barrios.

El gerente de EMSA, René Quiroga, señaló que los trabajos de limpieza se intensificaron desde la madrugada con el despliegue de carros basureros y personal operativo en distintos sectores de la ciudad.

“Estamos trabajando desde las cuatro de la madrugada. Estamos haciendo la limpieza de los últimos puntos verdes de la ciudad y esperamos terminar hasta las primeras horas de la tarde”, afirmó.

Regularizan el recojo de basura en la ciudad de Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

La autoridad explicó que hasta la fecha se recogieron más de 3 mil toneladas de residuos entre basura acumulada en las calles, desechos depositados en puntos verdes y residuos domiciliarios.

Quiroga destacó que el servicio regular de recojo de basura en los barrios ya comenzó a normalizarse y aseguró que todos los carros basureros salieron a cumplir las rutas programadas.

“El servicio de recojo domiciliario se está regularizando. Hoy todos nuestros carros basureros han salido en el turno que nos corresponde”, indicó.

Asimismo, pidió a la población colaborar con la limpieza de la ciudad y evitar dejar residuos en vías públicas o lugares no autorizados, ya que en algunos sectores donde la basura ya fue retirada, vecinos volvieron a sacar desechos a las calles.

El pronunciamiento se realizó luego de que vecinos de Albarrancho y la Alcaldía de Cochabamba alcanzaran un acuerdo el pasado miércoles para permitir nuevamente el paso de los carros basureros hacia la planta de tratamiento de Cotapachi, donde actualmente se depositan los residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara.

Regularizan el recojo de basura en la ciudad de Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Complejo de industrialización en Cotapachi

Por su parte, la secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó que desde este martes comenzó el proceso de industrialización de la basura en Cotapachi.

Explicó que el sistema permitirá separar residuos orgánicos e inorgánicos para impulsar procesos de reciclaje y economía circular. Añadió que el tratamiento de residuos orgánicos y la producción de compost se realizará en Sacabamba.

Encinas también recordó que el Tribunal Agroambiental autorizó temporalmente el ingreso de residuos a las macro-celdas 2 y 3 del relleno sanitario de K’ara K’ara para completar el cierre técnico del lugar, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.



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