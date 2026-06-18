La tensión volvió a escalar en el predio Santa Rita luego de una nueva incursión denunciada por los propietarios, quienes aseguran que un grupo de personas ingresó de manera violenta y mantiene bajo control los accesos al lugar, impidiendo el libre tránsito de trabajadores y propietarios.

El abogado de los dueños del predio, Álvaro La Torre, afirmó que la situación se ha tornado crítica y cuestionó la falta de una intervención efectiva por parte de las autoridades. Según relató, los ocupantes habrían ingresado utilizando motocicletas y con personas encapuchadas, replicando el mismo modus operandi denunciado en anteriores ocasiones.

“Debe haber entre 50 y 60 personas dando vueltas en motocicleta alrededor del campamento. La gente no puede entrar ni salir porque las únicas vías de acceso están controladas por ellos”, sostuvo el jurista.

De acuerdo con la denuncia, alrededor de 22 a 23 trabajadores permanecen dentro del predio, donde continúan desarrollando labores agrícolas. Sin embargo, La Torre aseguró que las condiciones de seguridad dificultan cualquier intento de evacuación.

“El campamento está rodeado. Las motocicletas circulan constantemente alrededor y ya están realizando divisiones de terrenos. La situación genera temor entre quienes permanecen en el lugar”, señaló.

El abogado también afirmó que los presuntos avasalladores serían los mismos que participaron en el ingreso registrado el pasado 29 de mayo. Según indicó, los propietarios identifican como presuntos cabecillas a personas que actualmente estarían liderando la ocupación.

En medio de la escalada del conflicto, los afectados denunciaron haber solicitado ayuda a la Policía Boliviana. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no recibieron una respuesta que permita restablecer el control del predio.

“La Policía tiene que intervenir, garantizar la seguridad de los trabajadores y hacer cumplir la ley. Estamos hablando de una propiedad privada que debe ser protegida por el Estado”, manifestó La Torre.

El jurista advirtió que la situación podría agravarse si no existe una actuación inmediata de las autoridades. “No debería esperarse a que ocurra una desgracia. Honestamente, uno ya no sabe qué más se necesita para que se intervenga”, expresó.

Mientras tanto, los denunciantes sostienen que la ocupación continúa y que el riesgo para quienes permanecen en el lugar sigue latente. Hasta el cierre de esta nota, no se conoció una versión oficial de la Policía sobre las denuncias realizadas por los propietarios del predio Santa Rita.

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