Alertan sobre venta ilegal de combustible y estafas digitales en La Paz

La División de Delitos Informáticos de la Policía Boliviana alertó sobre el incremento de publicaciones en redes sociales que ofertan combustible de manera irregular, aprovechando la escasez y las largas filas registradas en diferentes estaciones de servicio del país.

Medios digitales

La jefa de la unidad de Cibercrimen, Paola Singuri, explicó que la venta de gasolina por canales digitales puede configurar delitos vinculados al agio, la especulación y otras conductas sancionadas por la normativa vigente.

“Existen delitos conexos como el agio, la especulación y otros que deben analizarse caso por caso para determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló la autoridad.

Según la Policía, la necesidad urgente de combustible ha generado un escenario propicio para que personas y grupos ofrezcan gasolina a precios muy superiores a los establecidos oficialmente, situación que además abre la puerta a estafas digitales.

Recursos para cometer estafa

Singuri advirtió que también se han detectado casos de suplantación de identidad, donde delincuentes se hacen pasar por funcionarios de entidades estatales relacionadas con el sector hidrocarburífero para captar víctimas.

“Las personas realizan pagos adelantados pensando que adquirirán combustible, pero terminan siendo víctimas de estafa”, explicó.

La unidad de Cibercrimen informó que realiza labores permanentes de ciberpatrullaje y coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para identificar publicaciones sospechosas y promover las denuncias correspondientes.

Clanes de engaño organizados

Las investigaciones han permitido detectar distintos niveles de organización detrás de estas actividades ilegales. En algunos casos se trata de personas que actúan de forma individual, mientras que en otros se identifican estructuras más complejas que utilizan intermediarios para dificultar el rastreo de los responsables.

La Policía recomendó a la población evitar transferencias anticipadas de dinero para la compra de combustible y conservar toda la información relacionada con posibles transacciones fraudulentas, ya que estos datos son fundamentales para las investigaciones.

Asimismo, insistió en que la comercialización de gasolina fuera de los canales autorizados no solo representa un riesgo económico para los compradores, sino que también puede afectar el funcionamiento de los vehículos si el producto ofrecido ha sido adulterado o mezclado con otras sustancias.

Mientras persistan los problemas de abastecimiento, las autoridades exhortan a la ciudadanía a recurrir únicamente a puntos de venta autorizados y denunciar cualquier oferta sospechosa detectada en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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