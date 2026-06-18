La Paz: Choferes bloquean la avenida Perú por falta de combustible y exigen abastecimiento

La desesperación por la escasez de combustible derivó este jueves en un bloqueo protagonizado por choferes en la avenida Perú de la ciudad de La Paz, donde decenas de conductores exigen la llegada inmediata de cisternas para abastecer las estaciones de servicio.

Los manifestantes señalaron que varios transportistas permanecen desde hace días en largas filas con la esperanza de conseguir carburante para continuar trabajando.

“Cinco días estamos acá. Trabajamos al día, pero lastimosamente no llega el combustible. Estamos viviendo aquí, sin poder comer ni tomar agua”, relató uno de los conductores afectados.

Manifestación pacífica

Durante la protesta se observó la quema de algunas llantas y la obstrucción parcial de la vía. Sin embargo, los movilizados aseguraron que permiten el paso de ambulancias, cisternas y vehículos de emergencia.

“Estamos haciendo un bloqueo pacífico. Dejamos pasar cisternas, ambulancias y personas que tienen emergencias, pero vamos a mantener la medida hasta que llegue el combustible”, afirmó otro de los manifestantes.

La situación también afecta la autopista La Paz–El Alto, donde continúan extensas filas de vehículos en ambos carriles a la espera de la distribución de carburantes.

Los conductores expresaron además su malestar por la falta de soluciones al problema y demandaron a las autoridades acelerar las acciones para normalizar el abastecimiento. Finalmente, advirtieron que mantendrán los puntos de bloqueo hasta que las cisternas lleguen a las estaciones de servicio y se garantice la provisión regular de carburantes.

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