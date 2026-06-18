Diputados rechazan injerencia extranjera y anuncian investigaciones

La Directiva de la Cámara de Diputados expresó su preocupación por las recientes declaraciones y acciones de actores políticos, legisladores y activistas extranjeros respecto a la situación que atraviesa Bolivia, y reafirmó que los asuntos internos del país deben resolverse dentro del marco constitucional y democrático.

A través de un pronunciamiento oficial emitido este 18 de junio, la Cámara de Diputados sostuvo que Bolivia es un Estado soberano, independiente y democrático, con instituciones capaces de atender sus diferencias y conflictos internos sin interferencias externas.

Foto: Pronunciamiento oficial. Cámara de Diputados.

En ese sentido, la institución rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al ámbito interno del Estado boliviano, al considerar que este tipo de acciones pueden contribuir a la desinformación, la polarización y la alteración de la paz social.

El pronunciamiento también hace referencia a la presencia de legisladores y activistas extranjeros que habrían llegado al país mediante invitaciones realizadas por algunos diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Foto: Pronunciamiento oficial. Cámara de Diputados.

La Directiva aclaró que la Cámara de Diputados no emitió ninguna invitación oficial, resolución camaral, declaración institucional ni mandato que respalde o autorice dichas visitas.

Inician investigaciones

Ante esta situación, anunció la recopilación de antecedentes y el inicio de acciones institucionales para establecer las circunstancias en las que fueron cursadas esas invitaciones, con el objetivo de identificar posibles responsabilidades y determinar si fueron realizadas a título personal o utilizando de manera indebida la representación de la institución legislativa.

Asimismo, la Directiva remarcó que ninguna actuación individual puede atribuirse ni comprometer la posición oficial de la Cámara de Diputados sin el cumplimiento de los procedimientos institucionales correspondientes.

Exhortaron a los actores nacionales e internacionales a respetar los principios de soberanía, no intervención y respeto a las instituciones democráticas, reafirmando su compromiso con la defensa de la democracia, la paz social, la institucionalidad y la unidad nacional.

Mira la programación en Red Uno Play