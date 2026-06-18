La Alcaldía de Cochabamba inauguró este jueves la primera clínica veterinaria municipal de Bolivia, un centro considerado pionero en el país por su enfoque integral en salud y bienestar animal.

La nueva infraestructura está ubicada en la zona de La Chimba, dentro del Centro Municipal de Zoonosis de Cochabamba, y ofrecerá atención para perros y gatos, especialmente de familias de escasos recursos.

El establecimiento cuenta con consultorios, quirófano, área de hospitalización y espacios de atención especializada. En este centro se brindarán servicios de consultas, cirugías, vacunación y esterilización de manera gratuita o a costo social, con el objetivo de ampliar el acceso a atención veterinaria en la ciudad.

Durante el acto de inauguración, el alcalde Manfred Reyes Villa destacó las características del nuevo centro y anunció la próxima implementación de servicios complementarios.

“Una clínica de características únicas, tenemos el quirófano, los consultorios para atender los animales y en unos 30 días más vamos a tener la ambulancia al servicio de los animales”, señaló la autoridad.

La Alcaldía también anunció la implementación de un crematorio municipal como parte de su política de protección animal y fortalecimiento de servicios especializados.

Además de la atención médica, el centro contempla espacios de recreación para mascotas y áreas destinadas a la adopción responsable, con el fin de promover el cuidado y la tenencia responsable de animales en la ciudad.

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