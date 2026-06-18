Aiquile despeja carreteras mientras los bloqueos se endurecen en Mizque

Los bloqueos en el Cono Sur de Cochabamba continúan generando complicaciones para el tránsito vehicular, aunque con escenarios distintos en los municipios de Mizque y Aiquile.

Mientras en Mizque se reporta una radicalización de las medidas de presión, en Aiquile las autoridades municipales y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) avanzan en trabajos de limpieza y rehabilitación de vías.

El asambleísta departamental Edwin Jiménez denunció que los sectores afines al evismo endurecieron los bloqueos en Mizque ante el temor de una posible aprehensión del expresidente Evo Morales.

Bloqueos se trasladan al área urbana de MizqueSegún Jiménez, las medidas de presión se intensificaron desde la madrugada de este jueves y alcanzaron incluso el área urbana del municipio.

“Nos han informado que los bloqueos ahora están dentro de Mizque. Han colocado piedras, troncos y otros obstáculos en los accesos de ingreso y salida del municipio”, afirmó.

El legislador sostuvo que sectores movilizados buscan concentrar sus fuerzas en Cochabamba.

Bloqueo en Mizque. Foto: Cortesía

Más puntos de bloqueo en el Cono Sur

Reportes de pobladores indican que existen varios puntos de interrupción en la ruta hacia Mizque, entre ellos en Quewiña, K’uri y sectores ubicados cada varios kilómetros después de P’isqo Mayu.

Asimismo, se reportan bloqueos en Aya Loma, Taboada y Thaqo Thaqo, además del cierre de la salida alterna por Alalay. En algunos sectores, los movilizados habrían realizado excavaciones en el cauce de un río para impedir el paso de vehículos.

La situación afecta a transportistas, productores y maestros que intentan llegar a comunidades como Montecillos y Jarquillas.

Aiquile inicia limpieza de la carretera hacia Sucre

En contraste, el Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile informó que, con apoyo de maquinaria pesada, se realizan trabajos de limpieza y despeje en la carretera Aiquile-Sucre junto a la ABC.

Las labores buscan retirar piedras, tierra, troncos y escombros que quedaron sobre la vía tras los bloqueos y que habían reducido la visibilidad, provocando incluso algunos accidentes de tránsito.

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo es restablecer la circulación y garantizar condiciones seguras para conductores y pasajeros.

Persisten restricciones en algunas rutas

Pese a los trabajos de rehabilitación, dirigentes y transportistas advirtieron que algunos puntos continúan bloqueados, especialmente en Aya Loma, Taboada y K’uri, por lo que recomendaron extremar precauciones a quienes transiten por la región.

La situación mantiene dificultades de conexión entre varias poblaciones del Cono Sur cochabambino, mientras los sectores afectados esperan una solución al conflicto que permita restablecer plenamente la circulación en la zona.

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