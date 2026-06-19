Rodrigo Paz suscribe un importante acuerdo con mineros de Colquiri

El acuerdo busca fortalecer la gestión de la estatal minera, agilizar procesos internos y abrir una agenda técnica para atender temas pendientes del sector.

El presidente Rodrigo Paz suscribió un importante acuerdo con los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, en un acto que contó con la participación de autoridades del Gobierno, representantes de Comibol y dirigentes del sindicato minero.

El convenio interinstitucional fue firmado por el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón; el presidente de Comibol, Fernando Córdoba; el secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores de Colquiri, Félix Mamani; y el presidente Rodrigo Paz.

Durante el acto, el dirigente Félix Mamani destacó que Colquiri es una empresa estatal rentable, generadora de divisas y de aportes para el Estado, las gobernaciones y los municipios. En ese marco, pidió garantías para que la empresa no sea privatizada y se respeten las conquistas laborales del sector.

“Nosotros pedimos que no se toque la Empresa Minera Colquiri, tal como está trabajando. Que nos dé esa garantía jurídica”, manifestó Mamani.

El representante de los trabajadores también solicitó apoyo para potenciar la producción minera, no solo a través de la venta de concentrados, sino también mediante el aprovechamiento de derivados y otros recursos con potencial económico.

Acuerdos con sectores

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el acuerdo con Colquiri forma parte de una línea de trabajo con sectores estratégicos de la minería nacional. Recordó que un día antes se firmó un entendimiento con trabajadores de Huanuni y anunció que el Gobierno continuará buscando acuerdos con otros sectores.

“En Bolivia se puede tener empresa estatal y se puede tener empresa privada. Lo importante es tener norma que permita invertir para que la empresa estatal pueda crecer”, señaló el mandatario.

Paz sostuvo que la minería boliviana necesita reglas claras para atraer inversión, fortalecer las empresas estatales y abrir espacios al sector privado, sin que ello signifique privatizar los recursos nacionales.

Garantizar producción

El jefe de Estado también remarcó que uno de los desafíos centrales es garantizar que la producción pueda salir al mercado internacional, por lo que pidió reflexionar sobre el impacto de los bloqueos en la exportación minera.

“¿De qué vale producir si no puedes exportar? Para exportar hay que transportar y para transportar hay que tener las vías expeditas”, afirmó.

Nueva Ley de mineria

El mandatario aseguró que, cuando se trabaje una nueva ley minera, los trabajadores de Colquiri serán tomados en cuenta antes de su tratamiento legislativo.

“Cuando venga la nueva ley de minería para potenciar a la minería estatal y potenciar la minería privada, ustedes van a ser los primeros en ver la norma”, indicó.

Agilizar procesos

Según se explicó durante el acto, el convenio permitirá agilizar procesos de compra, modernizar la gestión integral de la Empresa Minera Colquiri y hacerla más eficiente y competitiva. Además, establece un compás de espera para atender asuntos financieros de alta complejidad que requieren análisis técnico minucioso.

El Gobierno destacó que el acuerdo expresa voluntad de diálogo y coordinación con el sector minero, en un contexto en el que se busca pacificar el país y generar condiciones para la producción, la exportación y el crecimiento económico.

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