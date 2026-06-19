COB y Gobierno activan segunda comisión para tratar el pliego petitorio

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, COB, Mario Argollo, informó este jueves que se conformó una segunda comisión de trabajo con el Gobierno para avanzar en los demás puntos de la agenda planteada por el ente matriz de los trabajadores.

La nueva instancia fue habilitada mientras continúa el trabajo de la comisión jurídica, conformada el miércoles, que analiza la situación de las personas detenidas durante las movilizaciones de las últimas semanas.

“A la par se ha conformado una comisión para también ir avanzando en los demás puntos, así para ganar tiempo”, manifestó Argollo tras el cuarto intermedio declarado en el diálogo con el Gobierno.

Trabajo por tiempo y materia

El dirigente cobista explicó que el trabajo se desarrolla por tiempo y materia, con el objetivo de acelerar los temas pendientes y evitar que la negociación quede paralizada únicamente por el tratamiento de los detenidos.

“El país está esperando resultados, resultados que están durando bastante tiempo. La intención política existe, está trabajando un equipo jurídico de la COB y del Gobierno para coadyuvar la liberación de los compañeros que están detenidos”, afirmó.

Revisión de detenidos

Argollo indicó que las gestiones jurídicas enfrentan algunas dificultades debido a que varios de los detenidos cuentan con abogados particulares, lo que, según dijo, ralentiza el proceso.

“Queremos informar que se ha tropezado con dificultades porque varios de los compañeros detenidos ya tienen sus abogados y, lastimosamente, esto está retardando que se pueda agilizar”, sostuvo.

Pese a ello, aseguró que la COB no se está descuidando de los movilizados detenidos y que realiza seguimiento permanente a cada caso.

El ejecutivo de la COB remarcó que la segunda comisión permitirá abordar otros puntos del pliego petitorio y avanzar en posibles acuerdos con el Ejecutivo.

“Creemos que el país necesita solución, necesita certezas, necesita una luz al final del túnel”, señaló Argollo.

El dirigente confirmó que esta nueva mesa ya fue conformada y trabajará de forma simultánea con la comisión jurídica, con el objetivo de acelerar el tratamiento de las demandas.

“Van a trabajar por tiempo y materia para acelerar y, una vez que ya tengamos a los compañeros en libertad, poder avanzar en los otros temas”, manifestó.

El diálogo entre el Gobierno y la COB permanece en cuarto intermedio, mientras las comisiones técnicas continúan el análisis de los temas acordados entre ambas partes.

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