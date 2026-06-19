El invierno amenaza las defensas: Conozca las claves para blindar su salud frente a los virus

El descenso de las temperaturas durante la época invernal suele generar modificaciones drásticas en las rutinas diarias de la población en general. Debido a las condiciones climáticas actuales, las personas tienden a permanecer en espacios cerrados, lo cual facilita de forma directa la propagación y el contagio de diversos virus estacionales.

Frente a este escenario, la nutricionista Eliana La Fuente remarcó la urgencia de actuar preventivamente e indicó que "eso es una entrada para que los virus puedan propagarse más fácilmente", recomendando además reforzar el consumo de ajo y jengibre.

La especialista también enfatizó la relevancia de nutrientes esenciales y del bienestar digestivo en esta época del año. "Ahora que hay invierno, no vamos a gozar de días soleados", advirtió La Fuente, instando al consumo de huevos, pescados y lácteos completos para contrarrestar la falta de sol, al igual que productos fermentados como el kéfir y la kombucha.

Hidratación como escudo protector

La protección de las barreras físicas del cuerpo constituye otro factor determinante para evitar que los patógenos ingresen al organismo. "Algo que no debemos olvidar es de mantenernos hidratados, porque las mucosas secas como la boca, la nariz, si es que se mantiene en cierto nivel de hidratación, va a evitar que el virus se propague", concluyó la experta.

Mira la programación en Red Uno Play