Voraz incendio consume una vivienda en Ivirgarzama y moviliza a la comunidad

Un voraz incendio registrado la mañana de este jueves redujo a cenizas gran parte de una vivienda en la población de Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba. El siniestro, que generó gran alarma en la zona, afortunadamente no dejó víctimas personales ni heridos, aunque sí provocó cuantiosos y severos daños materiales de consideración.

Ante la densa humareda y la velocidad con la que las llamas se propagaban por la estructura, la reacción comunitaria fue inmediata. La emergencia movilizó de urgencia a los pobladores del sector, quienes no dudaron en intervenir para evitar una tragedia mayor.

Solidaridad sobre ruedas y cadenas de auxilio

Vecinos de la zona y un numeroso grupo de mototaxistas que circulaban por el lugar unieron esfuerzos de manera espontánea. Ante la premura de la situación y mientras se aguardaba la llegada de los equipos de rescate, los ciudadanos organizaron una cadena de auxilio humana.

Utilizando baldes de agua, mangueras domésticas y cualquier medio improvisado a su alcance, el bloque civil logró contener el avance del fuego y finalmente sofocarlo.

Hasta el momento se desconocen el origen y las circunstancias exactas que provocaron el siniestro. Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones de rigor para determinar las causas del hecho que, gracias a la oportuna intervención de la comunidad, solo quedó en un susto y pérdidas materiales.

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