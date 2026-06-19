Iglesia Católica encabeza "Caravana de la oración" por la paz en Cochabamba

En medio de un clima de alta tensión nacional, la noche de este jueves se llevó a cabo la "Caravana de la oración por la paz de Bolivia" en la ciudad de Cochabamba. La movilización, que congregó a más de 100 fieles, buscó llevar un mensaje de fe y reconciliación en un momento crítico para el país, que ya cumple 49 días de conflictos sociales, bloqueos de carreteras y ciudades cercadas.

La peregrinación, convocada y encabezada por las principales autoridades y representantes de la Iglesia Católica, inició su recorrido en el Templo Hospicio, ubicado en la plaza Colón. Los asistentes marcharon de manera pacífica a lo largo de la calle 25 de Mayo, realizando paradas reflexivas y breves oraciones en las puertas del Templo Santa Clara y del Templo San Francisco, para finalmente culminar el trayecto en la Catedral Metropolitana, en la Plaza 14 de Septiembre.

Un llamado a la conciliación y la justicia

Durante el acto central, el Monseñor Óscar Aparicio, Arzobispo de Cochabamba y uno de los principales impulsores de la jornada, enfatizó la necesidad de buscar la unidad entre los bolivianos inspirados en los valores de la Iglesia.

"Estamos acá caminando en nuestras calles, pero acompañados de Jesús, la vida consagrada, la vida religiosa, la vida de la Iglesia aquí en Cochabamba, justamente pidiendo que el Señor nos conceda esta paz que viene de Él (...) Queremos ser instrumentos de esta paz, al mismo estilo de San Francisco", expresó la autoridad eclesiástica desde las puertas del convento franciscano.

Asimismo, Aparicio lanzó un exhorto directo a los actores sociales y a la población en general para frenar la escalada de violencia:

"Queremos desde aquí hacer un llamado a todos a que podamos entrar en este espíritu de paz, de encontrar lo que sea también los signos de actitud hacia los hermanos, de reconciliación, de paz, de amor y de justicia. Pedirles que escuchen la voz de Dios, que escuchen la voz de la Iglesia, la voz de Jesucristo, que nos invita a construir la paz, construir el bien de todos los bolivianos y bolivianas, justamente en este momento que es tan fundamental para nuestro país".

La marcha religiosa se produce en un contexto de extrema preocupación civil. Bolivia enfrenta casi siete semanas de protestas ininterrumpidas que han paralizado el libre tránsito en las principales rutas interdepartamentales y provocado el desabastecimiento de insumos básicos en diversas capitales. Con esta procesión, la comunidad católica de Cochabamba se suma a las voces que exigen una salida dialogada y urgente a la crisis que golpea al Estado boliviano.

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