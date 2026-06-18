Un repartidor de mercancías sobrevivió milagrosamente tras recibir un disparo en la cabeza durante un intento de robo en la localidad de Gregorio de Laferrere, ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El impactante suceso, ocurrido este jueves, quedó registrado en su totalidad por una cámara de seguridad de la zona.

La víctima, identificada como Damián, se encontraba realizando la entrega de un televisor en una vivienda cuando fue sorprendido por dos delincuentes. Según se observa en el video de vigilancia, mientras el trabajador conversaba con una cliente, los asaltantes corrieron hacia él y, sin mediar palabra, uno de ellos le apuntó directamente a la cabeza y gatilló, informa el medio argentino TN.

Una reacción instintiva que salvó su vida

Lo que parecía una tragedia inminente dio un giro inesperado gracias a los reflejos del repartidor. En una fracción de segundo, Damián logró manotear el brazo del agresor justo en el momento en que este disparaba. Esta rápida maniobra desvió ligeramente la trayectoria del proyectil: la bala impactó en su cuero cabelludo, dejando un orificio de entrada y salida, pero sin llegar a perforar el cráneo.

Tras el disparo y en medio de la confusión, el trabajador logró zafarse y escapar corriendo para ponerse a salvo. Por su parte, la mujer que recibía el paquete cayó al suelo junto con el televisor debido al forcejeo. Los delincuentes aprovecharon el momento para abordar la camioneta blanca de reparto y huir del lugar con toda la mercancía que aún quedaba por entregar.

El saldo del asalto

Posteriormente, Damián fue auxiliado por los vecinos del barrio y trasladado a un centro médico cercano, donde se constató que, pese a lo impactante del ataque, solo presentaba una lesión leve en el cuero cabelludo.

Aunque el trabajador ya se encuentra fuera de peligro y logró iniciar los trámites correspondientes con el seguro del vehículo, el incidente lo ha dejado en una situación vulnerable, ya que la camioneta robada representaba su única herramienta de trabajo. Las autoridades locales ya se encuentran investigando el caso a través del registro de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los asaltantes.

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