Construyó una enorme estatua de San La Muerte y ahora su fallecimiento genera interrogantes

La repentina muerte de Daniel Oscar Quinteros, el hombre que alcanzó notoriedad nacional por levantar una monumental estatua de San La Muerte en Santiago del Estero, abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Quinteros, de 58 años, murió este martes en una vivienda de la ciudad de La Banda luego de sufrir una descompensación. Personal médico acudió al lugar tras un llamado de emergencia realizado cerca de las 19:30, pero al llegar confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible paro cardíaco. Sin embargo, la fiscal de turno, Ximena Jerez, ordenó una autopsia y diversas pericias para determinar con precisión qué ocurrió durante sus últimas horas.

Como parte de la investigación, la Justicia dispuso el secuestro de teléfonos celulares y el análisis de distintos elementos encontrados en la vivienda, entre ellos alimentos, bebidas y medicamentos. Además, una mujer que se encontraba con él al momento del hecho se convirtió en una pieza clave para reconstruir los momentos previos a su muerte.

El hombre detrás del monumento que se volvió viral

Quinteros había ganado repercusión en todo el país a comienzos de este año, cuando se viralizaron imágenes de la gigantesca figura de San La Muerte que construyó sobre la Ruta 1, en la zona conocida como La Bajada.

Hallan sin vida al creador del monumental santuario de San La Muerte. Imagen captura RR.SS.

La escultura, de 13 metros de altura, llamaba la atención no solo por sus dimensiones, sino también por la iluminación roja de sus ojos, visible durante la noche y capaz de apreciarse desde varios kilómetros de distancia.

Devoto de San La Muerte y autodefinido como “sanador”, convirtió el lugar en un punto de peregrinación para fieles y curiosos que llegaban desde distintas provincias para conocer el santuario.

Una promesa que marcó su vida

Según relataba el propio Quinteros, su vínculo con San La Muerte comenzó hace casi cuatro décadas, cuando un sobrino atravesaba una delicada situación de salud.

Convencido de que recibió ayuda espiritual, prometió levantar un altar de grandes dimensiones si el niño lograba recuperarse. Con el paso de los años decidió cumplir aquella promesa construyendo la enorme estatua que terminaría convirtiéndose en uno de los monumentos religiosos populares más llamativos de la región.

"Soy católico y creo en los milagros del santo pagano. No me meto con ninguna religión", había expresado en distintas entrevistas al referirse a su fe, que combinaba elementos del catolicismo con la devoción al Gauchito Gil y a San La Muerte.

También rechazó reiteradamente versiones que vinculaban el lugar con prácticas violentas o sacrificios de animales.

Las causas judiciales que enfrentaba

Más allá de su faceta religiosa, Quinteros mantenía conflictos judiciales vinculados a disputas por tierras rurales en Santiago del Estero.

De acuerdo con medios argentinos, enfrentaba investigaciones por presuntas usurpaciones de campos y amenazas agravadas mediante el uso de armas de fuego. No obstante, el hombre rechazaba todas las acusaciones y sostenía que los terrenos donde se emplazaba el santuario le pertenecían legalmente.

Mientras familiares, seguidores y vecinos lamentan su partida, la Justicia busca determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte del hombre que convirtió una promesa de fe en una de las imágenes más impactantes y comentadas del norte argentino.

Con información de TN.

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