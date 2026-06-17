Muerte de Gaspi: amigos viajan a Brasil para repatriar su cuerpo

El Instituto Médico Legal de Río de Janeiro, en Brasil, formalizó la entrega del cuerpo del creador de contenido argentino conocido como Gaspi tras el fatal accidente aéreo del pasado domingo. Debido a la imposibilidad de sus padres para trasladarse de inmediato, dos amigos cercanos del creador de contenido viajaron a Brasil para encargarse de los complejos trámites de repatriación.

Los allegados al joven asumieron la representación familiar en un escenario de profunda conmoción colectiva por las dimensiones del siniestro. Hasta el momento, las autoridades forenses han logrado identificar a cinco de las víctimas del impacto, entre las cuales también se encuentra el cineasta argentino Lucas Vignale.

Las claves del impacto

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos concentra sus esfuerzos en el análisis de los restos de las dos aeronaves que colisionaron en Recreio dos Bandeirantes. La Policía Civil espera la presentación formal de las hojas de ruta para esclarecer las trayectorias exactas que derivaron en el choque fatal sobre un estacionamiento automotor.

Los primeros peritajes visuales indican que uno de los helicópteros mantenía un rumbo rectilíneo mientras el segundo se aproximó de forma perpendicular por el flanco derecho. Una de las hipótesis principales sugiere que uno de los pilotos pudo haberse desviado de su curso preestablecido e invadido el espacio ajeno de manera imprevista.

Foto: IG @gaspipd.

Sospechas de clandestinidad

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil abrió una línea de investigación paralela para determinar si se realizaba un traslado comercial de pasajeros sin la autorización correspondiente. Aunque se constató que los pilotos contaban con licencias vigentes y experiencia comprobada, la sospecha de servicios clandestinos en la zona se mantiene bajo estricta reserva.

Los antecedentes del caso revelan que el propietario de una de las aeronaves implicadas ya había recibido sanciones económicas durante el año 2025 por obstrucción a las inspecciones oficiales. La auditoría actual busca determinar si estas irregularidades administrativas previas se vinculan directamente con las fallas que provocaron la caída de los vehículos.



Fuente: TN.

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