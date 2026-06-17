Con un desgarrador mensaje, despiden a Oliver: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

La muerte de Oliver ha generado una profunda conmoción entre sus seres queridos, quienes decidieron despedirlo con un emotivo mensaje que refleja el cariño y la huella que dejó en quienes compartieron momentos junto a él.

“Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Aquí estaré, preguntándome qué acrobacia o proyecto creativo estarás tramando en el cielo. Todo mi amor”, expresa el texto difundido en homenaje a su memoria.

Las palabras destacan el espíritu creativo, alegre y aventurero que caracterizaba a Oliver, recordándolo como una persona capaz de sacar una sonrisa incluso en los momentos más difíciles.

El mensaje rápidamente generó reacciones de apoyo y condolencias en redes sociales, donde amigos, familiares y seguidores compartieron recuerdos y expresiones de afecto para despedirlo.

Con información de Metro.

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