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Con un desgarrador mensaje, despiden a Oliver: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

Familiares y amigos expresaron su dolor por la partida de Oliver con un emotivo mensaje cargado de cariño, recuerdos y gratitud. Las palabras rápidamente conmovieron a miles de personas en redes sociales.

Red Uno de Bolivia

17/06/2026 13:12

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La emotiva despedida a Oliver que conmovió a miles en redes sociales. Imagen captura RR.SS.
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La muerte de Oliver ha generado una profunda conmoción entre sus seres queridos, quienes decidieron despedirlo con un emotivo mensaje que refleja el cariño y la huella que dejó en quienes compartieron momentos junto a él.

“Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Aquí estaré, preguntándome qué acrobacia o proyecto creativo estarás tramando en el cielo. Todo mi amor”, expresa el texto difundido en homenaje a su memoria.

Las palabras destacan el espíritu creativo, alegre y aventurero que caracterizaba a Oliver, recordándolo como una persona capaz de sacar una sonrisa incluso en los momentos más difíciles.

El mensaje rápidamente generó reacciones de apoyo y condolencias en redes sociales, donde amigos, familiares y seguidores compartieron recuerdos y expresiones de afecto para despedirlo.

Con información de Metro.

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