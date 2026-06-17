Taiwán crea un escuadrón de drones para reforzar su defensa

El presidente de Taiwán, William Lai, anunció la creación de un nuevo escuadrón de drones que comenzará a operar el próximo mes bajo el Comando del Área de Guandu, una de las principales estructuras militares encargadas de la defensa de Taipéi y Nueva Taipéi.

La nueva unidad estará compuesta por 126 efectivos y será dirigida por un teniente coronel. Su misión será reforzar las capacidades de vigilancia, reconocimiento y respuesta de las Fuerzas Armadas mediante el uso de tecnologías no tripuladas, consideradas cada vez más importantes en los escenarios de conflicto modernos.

Durante una visita a instalaciones militares, entre ellas el 3er Escuadrón de Radar de la Fuerza Aérea y la Estación de Radar Songshan de la Armada, Lai destacó que la incorporación de drones forma parte de un proceso más amplio de modernización destinado a fortalecer la seguridad nacional y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas taiwanesas.

“No cederemos ante los recortes masivos al presupuesto de defensa nacional”, afirmó el mandatario, quien aseguró que el Gobierno buscará mecanismos alternativos de financiamiento, ya sea mediante leyes especiales, presupuestos suplementarios o incrementos en las partidas generales destinadas a la defensa.

Defensa de la capital y adaptación tecnológica

El Comando del Área de Guandu tiene la responsabilidad de proteger la capital taiwanesa y sus alrededores frente a posibles amenazas militares, incluyendo operaciones anfibias, incursiones terrestres y acciones de infiltración.

En ese contexto, la nueva unidad de drones permitirá ampliar las capacidades de vigilancia e inteligencia, facilitando la identificación de objetivos y la recopilación de información estratégica en tiempo real.

Lai también instó al personal militar a fortalecer sus habilidades tecnológicas y operativas para adaptarse a los rápidos cambios geopolíticos que enfrenta la región.

Foto EFE.

Drones y cazas en la estrategia de modernización

El anuncio coincide con nuevos avances en el programa de modernización de las Fuerzas Armadas taiwanesas. El mismo día se conocieron imágenes del primer avión F-16V Block 70 adquirido por Taiwán durante pruebas previas a su entrega oficial.

La compra contempla un total de 66 aeronaves de última generación, consideradas una pieza clave en la renovación de la Fuerza Aérea de la isla.

Además, a principios de mes, el presidente participó en una demostración con fuego real de drones Altius-600M, destacando el papel que estas tecnologías desempeñarán en la respuesta frente a amenazas emergentes.

Debate sobre el financiamiento

Pese a los avances en materia de equipamiento y modernización, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de estos programas.

Un reciente informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos advirtió que el presupuesto de defensa, la disponibilidad de personal militar y la capacidad de resiliencia continúan siendo desafíos para Taiwán.

El documento señala que las diferencias políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo han generado dudas sobre la capacidad de financiar adecuadamente los objetivos estratégicos de defensa, aunque también destaca que el gasto militar taiwanés registró un incremento cercano al 7,5% en los últimos años.

Con la creación del nuevo escuadrón de drones, Taiwán busca consolidar una estrategia basada en tecnología avanzada, vigilancia permanente y modernización de sus capacidades militares en un contexto regional cada vez más complejo.

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