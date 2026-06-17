Un operativo policial realizado en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, permitió rescatar a cerca de 400 gatos vivos que estaban en manos de una organización dedicada al tráfico y comercialización de carne animal para consumo humano.

La intervención culminó con la detención de nueve personas, quienes presuntamente integraban una red que durante los últimos tres años se dedicó a capturar y robar felinos para venderlos en distintos puntos del país.

Durante la redada, los agentes encontraron 45 jaulas que albergaban a los animales en condiciones de hacinamiento. Además, hallaron cuatro contenedores con alrededor de 80 gatos muertos conservados en hielo, presuntamente listos para su distribución.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización comercializaba lotes de gatos al menos dos veces por semana, vendiendo la carne a un precio aproximado de 2,80 dólares por kilogramo. Las autoridades sospechan que los animales eran trasladados a diferentes regiones para ser sacrificados y posteriormente consumidos.

Las imágenes difundidas por el Zoológico de Saigón mostraron el estado de vulnerabilidad de muchos de los felinos rescatados, varios de los cuales habrían sido robados a sus dueños. La institución inició una campaña en redes sociales para facilitar su identificación y lograr que regresen con sus familias.

Hasta el momento, alrededor de 40 gatos ya fueron reclamados por sus propietarios. Sin embargo, más de 260 continúan bajo custodia de las autoridades, entre ellos crías nacidas después del rescate y varias hembras gestantes.

La organización Humane World for Animals alertó que algunos de los animales incautados fallecieron debido a las condiciones en las que permanecían y que muchos de los sobrevivientes presentan signos de desnutrición y debilidad.

La directora nacional de la ONG, Phuong Pham, denunció que miles de gatos son robados, traficados y sacrificados cada mes en Vietnam para abastecer un comercio que continúa activo pese a las críticas de grupos defensores de los animales.

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