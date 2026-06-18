Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 18 de junio en Bolivia

Al cierre de la jornada de este jueves 18 de junio, el mercado cambiario en Bolivia registró fluctuaciones moderadas tanto en el circuito informal como en las tasas oficiales provistas por el ente emisor.

De acuerdo con los datos en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización del dólar paralelo finalizó la tarde en Bs 9,87 para la compra y Bs 9,86 para la venta.

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El comportamiento de la divisa informal mostró movimientos variables desde temprano. A las 6:00 de la mañana, arrancó en Bs 9,88 para la compra y Bs 9,85 para la venta. Hacia el mediodía, se reportó un ligero descenso en la compra, situándose en Bs 9,86, mientras que la venta se mantuvo en Bs 9,85, antes de retomar la tendencia al alza al final de la tarde.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para esta jornada un valor referencial de Bs 9,80 para la compra y Bs 10,01 para la venta. Esta cifra representa una leve disminución en comparación con el día de ayer, cuando el ente matriz mantenía la cotización oficial en Bs 9,81 para la compra y Bs 10,02 para la venta.

BCB

El seguimiento de las plataformas de monitoreo en tiempo real se mantiene como una herramienta clave para los operadores económicos, dado el dinamismo que muestra el mercado informal en las principales ciudades del país.

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