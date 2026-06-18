El Ministerio de Economía recordó que está vigente el Programa de Alivio Financiero mediante el Decreto Supremo N° 5630, una medida destinada a apoyar a personas y sectores económicos afectados por los recientes conflictos sociales registrados en el país.

Según la cartera de Estado, los prestatarios con créditos vigentes podrán solicitar la reprogramación o refinanciamiento de sus deudas y acceder, de manera voluntaria, a periodos de gracia de hasta seis meses para reorganizar su economía y recuperar sus actividades productivas.

De acuerdo con la información difundida por el ministerio, durante el periodo de gracia los beneficiarios no deberán realizar pagos de capital, intereses, seguros ni otros cargos asociados al crédito.

No obstante, la entidad aclaró que estos montos no serán eliminados. Una vez concluido el periodo de gracia, y transcurridos tres meses adicionales, los intereses, seguros, comisiones y otros cargos que no fueron cancelados se incorporarán gradualmente a las cuotas posteriores del crédito.

El Ministerio de Economía señaló que la medida busca otorgar un respiro financiero temporal a los usuarios del sistema bancario, permitiéndoles reorganizar sus ingresos y retomar el cumplimiento de sus obligaciones crediticias en mejores condiciones, sin que ello afecte su calificación crediticia.

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