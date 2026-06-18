Santa Cruz: Estaciones de servicio advierten que el abastecimiento aún no se normaliza y piden fiscalización de la ANH

La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, Asosur Santa Cruz, emitió un pronunciamiento público en el que advierte que el abastecimiento de combustible en el departamento aún no se encuentra normalizado.

La institución respondió a las recientes declaraciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, en las que se habría afirmado una supuesta “normalización acelerada” del suministro y el despacho continuo de millones de litros de combustible en Santa Cruz.

Sin embargo, Asosur señaló que esas declaraciones “no reflejan la realidad” que atraviesan las estaciones de servicio afiliadas.

“A pesar del compromiso formal de YPFB de restablecer el abastecimiento, lamentamos comunicar que no se está cumpliendo con los despachos indicados, ni en los volúmenes ni en la frecuencia anunciada públicamente por la estatal petrolera”, señala parte del pronunciamiento.

Deslinda responsabilidades

Ante esta situación, la asociación deslindó cualquier responsabilidad por la falta de combustible en las estaciones de servicio y por las consecuencias que esta situación pueda generar en la población.

“Deslindamos cualquier tipo de responsabilidad por la falta de combustible en las estaciones de servicio”, remarca el documento.

Piden intervención de ANH

Asosur Santa Cruz también pidió la intervención urgente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para que, dentro de sus atribuciones legales, controle, fiscalice y supervise los despachos desde las plantas de almacenaje.

La institución señaló que es necesario garantizar que los productos comprometidos por YPFB lleguen de manera efectiva y real a las estaciones de servicio para atender la demanda de la ciudadanía.

El pronunciamiento fue emitido en Santa Cruz este 18 de junio de 2026, en medio de la preocupación de usuarios y transportistas por las filas y la falta de carburantes en diferentes puntos del departamento.

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