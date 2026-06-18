Los precios de varias verduras comenzaron a registrar una disminución en los mercados de La Paz, luego de semanas marcadas por el desabastecimiento y el incremento de costos debido a los bloqueos que afectaron el transporte de productos hacia la sede de gobierno.

Un recorrido realizado en el mercado Rodríguez permitió constatar que hortalizas como la zanahoria, la cebolla, el tomate y el locoto redujeron significativamente sus precios respecto a los niveles alcanzados durante los días más críticos del conflicto.

Verduras

Según las comerciantes, la libra de zanahoria pasó de Bs 10 a Bs 5, mientras que la cebolla bajó de Bs 15 a Bs 7 por libra. El tomate, uno de los productos más afectados por la escasez, descendió de entre Bs 13 y Bs 15 a Bs 5 por libra.

La misma tendencia se observó en el locoto, que redujo su precio de Bs 15 a Bs 5 por libra, y en productos de hoja como la acelga, cuyo amarro pasó de costar entre Bs 15 y Bs 20 a Bs 5 o Bs 6.

También se registró una importante reducción en el precio del perejil y el apio. Ambos productos llegaron a comercializarse hasta en Bs 25 o Bs 30 durante el periodo de mayor escasez y actualmente pueden encontrarse desde Bs 2 hasta Bs 5.

Sin embargo, la papa continúa mostrando una baja más lenta. La arroba, que llegó a costar hasta Bs 140, ahora se comercializa entre Bs 100 y Bs 120, dependiendo de la variedad y disponibilidad.

Frutas

En contraste, las frutas mantienen precios elevados. La caja de mandarina se comercializa en Bs 25, mientras que el plátano oscila entre Bs 15 y Bs 20. La naranja se encuentra en Bs 20 la caja y la papaya continúa con precios altos, alcanzando entre Bs 25 y Bs 28 por unidad grande.

El limón es uno de los productos que todavía refleja incrementos importantes. Las comerciantes señalaron que la caja se comercializa entre Bs 25 y Bs 35 debido a factores estacionales que limitan su producción.

¿Volverá a la normalidad?

Las vendedoras coinciden en que la reducción de precios será gradual y que aún se requiere estabilidad en el abastecimiento para que los costos regresen a niveles previos a los conflictos que afectaron el suministro de alimentos.

“Está bajando poco a poco, pero todavía no hemos vuelto a los precios de antes”, señalaron las comerciantes consultadas en el mercado Rodríguez.

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