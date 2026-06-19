Alcaldía habilitará albergue este sábado para personas en situación de calle

Ante el descenso de las temperaturas pronosticado para este fin de semana, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra habilitará desde este sábado un albergue temporal para personas en situación de calle.

El alcalde Manuel Saavedra informó que este viernes se realizará una inspección a las instalaciones donde funcionará el refugio, con el objetivo de verificar que se encuentren en condiciones para recibir a los beneficiarios.

La autoridad explicó que el albergue brindará frazadas, alimentación, atención médica y desayuno a quienes acudan en busca de resguardo durante las noches más frías.

Por su parte, el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, señaló que el espacio tendrá una capacidad para albergar hasta 100 personas, aunque se prevé recibir entre 60 y 80 durante los primeros días de funcionamiento.

“Las personas podrán ingresar a partir de las 18:00 y permanecer hasta las 06:00 del día siguiente”, explicó la autoridad.

La medida fue asumida debido a los pronósticos meteorológicos que anticipan un marcado descenso de las temperaturas en la capital cruceña durante el fin de semana.

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