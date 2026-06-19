Filas de vehículos por gasolina vuelven a tomar las calles de Santa Cruz

La escasez de combustible continúa afectando a los conductores en Santa Cruz. En una estación de servicio ubicada sobre la avenida Grigotá, entre segundo y tercer anillo, decenas de vehículos forman largas filas para abastecerse de gasolina.

Según información proporcionada en el lugar, el surtidor recibió 20.000 litros de gasolina; sin embargo, la cantidad no fue suficiente para evitar una extensa fila que se prolongaba por varias cuadras.

La situación se repite en distintos puntos de la ciudad y se ha intensificado durante los últimos días.

Los conductores expresaron su preocupación por el tiempo que deben invertir para conseguir combustible. Uno de ellos señaló que llevaba tres horas esperando luego de recorrer otras estaciones de servicio sin éxito.

“Ni siquiera había gasolina. Es un perjuicio para nosotros porque no tenemos tiempo para estar en estos correteos”, manifestó.

Los mototaxistas también se ven afectados por la situación. Un trabajador del sector indicó que ingresó a la fila desde las 17:15 y que debe repetir el proceso diariamente para poder trabajar.

El descontento también se hizo sentir entre otros conductores que denunciaron haber perdido gran parte de su jornada esperando abastecerse. Una mujer aseguró que permaneció en la fila desde las 14:00 y lamentó las consecuencias económicas que esto genera.

“He perdido toda la tarde y también estoy dejando mi trabajo. Hay mucha gente, son más de 20 cuadras de fila”, reclamó.

Pese a las dificultades, desde YPFB se ha señalado que el abastecimiento de combustible tenderá a normalizarse en los próximos días. Entretanto, las largas filas continúan siendo una constante para miles de conductores que buscan gasolina en la capital cruceña.

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