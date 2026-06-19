Tres nuevos fallecidos a consecuencia de los bloqueos

La crisis por los bloqueos vuelve a golpear a los sectores más vulnerables. La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares denunció el fallecimiento de pacientes oncológicos que no pudieron acceder a sus tratamientos médicos ni recibir atención oportuna debido a la falta de paso en carreteras y la escasez de combustible.

Rosario Calle, presidenta de la Asociación, informó que existen reportes de fallecimientos en diferentes regiones del país, entre ellos una paciente de Betanzos y otra de Tarija, además de otros casos registrados en La Paz.

“Hay reportes tanto de Tarija como también de Sucre de que han fallecido nuestras hermanas. Acá en La Paz lo mismo, han fallecido ya en total cuatro pacientes porque no han recibido la atención”, señaló Calle.

Fallecen por no cumplir el tratamiento

Uno de los casos corresponde a una paciente de los Yungas que padecía cáncer de mama y debía llegar a La Paz para recibir radioterapia. Según la representante, la mujer no pudo trasladarse por los bloqueos y posteriormente sus familiares comunicaron su fallecimiento.

“Una paciente de Yungas tenía que llegar para su radioterapia, tenía cáncer de mama, no pudo llegar y nos llamaron los familiares para decirnos que ha fallecido”, lamentó.

Tres fallecidos

La situación también afecta a pacientes que requieren cuidados paliativos en sus domicilios. Calle informó que al menos tres personas fallecieron porque los médicos no pudieron llegar hasta sus viviendas debido a los puntos de bloqueo y la falta de combustible.

“Tenemos el reporte de tres pacientes que han fallecido. Los médicos no han podido llegar a estos lugares por los bloqueos y también por la falta de combustible”, indicó.

La Asociación advirtió que actualmente entre 30 y 33 pacientes necesitan atención domiciliaria semanal, pero las visitas médicas se han visto interrumpidas. Además, denuncian la falta de medicamentos para controlar el dolor en pacientes con cáncer avanzado.

“No tenemos morfina, no tenemos tramadol, no tenemos medicamentos para calmar el dolor. Estos pacientes han muerto sufriendo y sus familias también sufren”, afirmó Calle.

Caso de Tarija

Otro de los casos que causó consternación es el de una madre joven de Tarija, de 32 años, quien falleció dejando a dos niñas en la orfandad.

“Era una mamá de 32 años que ha dejado en la orfandad a dos niñas. ¿Cuántos huérfanos más tenemos que ver hasta que arreglen?”, cuestionó la representante.

Calle pidió a las autoridades y a los sectores movilizados asumir decisiones urgentes para evitar más muertes de pacientes que dependen de tratamientos permanentes.

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