Sin diésel, productores de San Julián temen no poder iniciar la cosecha

La escasez de diésel y los bloqueos comienzan a paralizar la actividad agrícola en zonas productivas de Santa Cruz.

En San Julián, productores denuncian que no cuentan con combustible para operar maquinaria ni encarar la próxima cosecha, situación que pone en riesgo el trabajo en el campo.

Pacífico Ochoa, productor de la zona, señaló que una de sus maquinarias permanece detenida desde hace un mes debido a la falta de trabajo y a la dificultad para conseguir diésel.

Explicó que durante la cosecha estos equipos pueden consumir entre 5.000 y 8.000 litros de combustible, volumen que actualmente es imposible garantizar.

Ochoa mostró los turriles donde habitualmente guarda combustible y aseguró que se encuentran prácticamente vacíos. “Todo vacío. Aquí tengo apenas para la movilidad”, afirmó, indicando que solo dispone de unos 50 litros para el uso diario de su camioneta.

Los productores advierten que sin diésel no podrán trabajar sus tierras ni movilizar maquinaria cuando inicie la cosecha, lo que podría generar pérdidas económicas en una de las principales regiones agrícolas del país.

Ante este panorama, piden al Gobierno atender las demandas que originan los conflictos y encontrar una solución que permita levantar los bloqueos y restablecer el abastecimiento de combustibles.

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