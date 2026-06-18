Escasez de combustible divide al Legislativo: Oposición apunta a la falta de dólares y el oficialismo culpa a los bloqueos

La escasez de combustible en los surtidores de la ciudad de La Paz y otras capitales de Bolivia trasladó el debate a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En las últimas horas, parlamentarios de oposición y del oficialismo intercambiaron opiniones sobre las verdaderas causas detrás de las largas filas de vehículos que buscan gasolina y diésel en todo el país.

Desde la oposición, el diputado de Alianza Popular (AP), Rolando Pacheco, lanzó una fuerte denuncia señalando que el desabastecimiento responde a un problema de fondo estructural y no meramente coyuntural. Según el legislador, la crisis económica y la falta de dólares en el país impiden al Órgano Ejecutivo adquirir los volúmenes necesarios de carburantes para el mercado interno.

"El motivo de que no hay gasolina, no solamente en Santa Cruz, sino en toda Bolivia, es porque el gobierno no ha podido solucionar la crisis económica en el tema del dólar", afirmó Pacheco, quien además sugirió un cálculo político por parte de las autoridades: "Al gobierno le conviene en estos momentos que continúen los bloqueos, porque no tiene plata para comprar gasolina, diésel".

A las críticas se sumaron los parlamentarios de la Alianza Libre, quienes no solo observaron las demoras en el suministro, sino también la calidad del producto que llega a las estaciones de servicio. El diputado Rafael López expresó el descontento ante lo que considera un golpe directo a la economía de la población.

"Estamos pagando el doble para tener escasez y para tener gasolina basura. Esto ya es el colmo, esto ya de verdad pasa los límites de la paciencia, de la tolerancia y del bolsillo del boliviano. O el gobierno lo soluciona ya o esto se le va a venir peor al gobierno", advirtió López.

En la otra acera política, el bloque oficialista desestimó de manera tajante los argumentos financieros de la oposición. La diputada Claudia Bilbao, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) alineada al oficialismo, defendió la postura gubernamental asegurando que el único freno para el abastecimiento regular son las interrupciones viales provocadas por las protestas sociales.

Bilbao argumentó que existen cientos de unidades de transporte varadas en las carreteras del país que no pueden trasladar el producto a las ciudades capitales debido a la intransigencia de las medidas de presión.

"Pienso que son los bloqueos, sino hoy día esos 200 choferes se podrían mover. Esos 200 choferes están parados por algunos bloqueadores", manifestó la legisladora, asegurando que la distribución en todo el territorio nacional retornará a los márgenes normales una vez que las rutas sean completamente expeditas.

Por el momento, la incertidumbre continúa en las principales capitales bolivianas, donde choferes del transporte público y privado demandan una solución inmediata para evitar mayores perjuicios económicos.

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