Un trágico e indignante hecho se registró la mañana de este jueves en el sector de Condebamba, en la zona norte de la ciudad. Dos perros de raza Bull Terrier, que se encontraban sueltos en la vía pública, atacaron de forma violenta a tres canes callejeros, provocando la muerte de uno de ellos.

Tras el reporte y el lógico alarmismo de los vecinos, el personal de la unidad de Zoonosis intervino rápidamente en el lugar para capturar a los dos animales agresores, catalogados bajo la normativa local como de raza potencialmente peligrosa, y trasladarlos a sus dependencias.

El informe técnico: maltrato y negligencia

La víctima fatal del ataque fue identificada como una pequeña perra "chapisita" de color negro. Los otros dos canes callejeros que se vieron involucrados en el incidente lograron sobrevivir y se encuentran bajo buen resguardo y en condiciones estables.

Diego Prudencio, jefe de la unidad de Zoonosis de Cochabamba, brindó detalles alarmantes sobre el estado en el que se encontraban los Bull Terrier capturados, evidenciando un claro panorama de descuido por parte de su propietario:

"Estos animales no tienen la condición sanitaria adecuada para su manutención. Se nota a leguas: están con cuadros de dermatitis, infecciones y tienen cicatrices, seguramente de otro tipo de peleas. Es un hecho, no vamos a dejar pasar este tipo de eventos".

Según el informe técnico veterinario, los perros escaparon de un taller mecánico que funciona con un garaje abierto. Esta falta de seguridad les otorgaba "libre albedrío" para salir a la calle, un factor crítico considerando que los Bull Terrier, aunque suelen ser dóciles con los seres humanos, poseen un fuerte instinto de agresividad hacia otros canes si no están socializados ni vigilados.

Anuncian sanciones severas para el propietario

La Alcaldía, a través de Zoonosis, ha sido enfática en que este caso no quedará impune. Al tratarse de una situación de flagrante irresponsabilidad ciudadana que terminó en una tragedia y que puso en riesgo a la comunidad, se procederá a sancionar rigurosamente al dueño del inmueble y de los animales.

"Sea quien sea la persona, la ciudadanía y los medios han sido testigos de que son eventos que no vienen desencadenados de uno solo", concluyó Prudencio, haciendo alusión a la problemática recurrente de la tenencia irresponsable de mascotas en la ciudad.



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