550 efectivos blindan Parotani frente a persistentes intentos de bloqueos

En el marco de un conflicto que ya roza los 50 días de movilizaciones a nivel nacional, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas intensificaron los controles en la zona del puente de Parotani, un punto neurálgico para la conectividad vial entre Cochabamba y el occidente del país.

A través de un operativo conjunto de 24 horas, un contingente de más de 550 uniformados consolidó un campamento permanente en el sector para frustrar los constantes intentos de los manifestantes por reactivar el bloqueo en esta ruta clave.

Campamento policial y resguardo militar las 24 horas

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, informó que el despliegue no es temporal, sino una estrategia de permanencia para garantizar de manera indefinida la libre transitabilidad.

"Estamos consolidando Parotani. Estamos más de 550 efectivos policiales concentrados acá, prácticamente en un campamento donde vamos a seguir haciendo patrullajes. No vamos a permitir que se obstaculice la libertad de locomoción", aseveró la autoridad policial.

El control estricto incluye la requisa y observación de todos los vehículos que transitan por el sector. Cabe recordar que, en días pasados, estas inspecciones permitieron la detención de personas que portaban fuertes sumas de dinero en efectivo en el sector del conflicto.

Balance del conflicto: Cochabamba aún registra 45 puntos de bloqueo

Pese al éxito en despejar y mantener blindado el puente de Parotani, la situación en el resto del departamento continúa siendo compleja. El comandante departamental confirmó que, aunque las cifras han comenzado a ceder levemente tras intervenciones recientes (como la realizada ayer en Punata, en el Valle Alto), todavía se registran 45 puntos de bloqueo activos en toda la región.

El despliegue policial y del Ejército busca dar certeza a los productores para que puedan trasladar sus mercancías.

A la expectativa de que el conflicto político y social evolucione hacia una solución en los próximos días, el coronel Basto lanzó un llamado a la calma a los sectores movilizados: "Decirles a las personas que depongan esa actitud negativa, porque nosotros los policías no somos enemigos de nadie. Cumplimos nuestra misión de defensa de la sociedad y el orden público".

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