Bolivia y Korea Foundation impulsan cooperación en educación, innovación y diplomacia económica

Bolivia y Korea Foundation avanzan en una agenda de cooperación enfocada en diplomacia económica, educación, innovación y formación de capital humano, en el marco de la visita oficial del canciller Fernando H. Aramayo Carrasco a la República de Corea.

El encuentro se desarrolló durante la participación de Bolivia en el Foro Corea-América Latina sobre Cooperación Futura 2026, donde el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión con el presidente de Korea Foundation, Dr. Guido Song.

Durante la cita, ambas autoridades intercambiaron criterios para concretar acuerdos que permitan iniciar una nueva etapa de cooperación entre Bolivia y Corea en áreas donde Korea Foundation cuenta con una reconocida trayectoria internacional, como diplomacia económica, formación especializada, innovación educativa e intercambio cultural.

Corea comparte su experiencia de transformación

El presidente de Korea Foundation destacó la experiencia de transformación económica y social de la República de Corea, país que en menos de 45 años pasó de un contexto de profunda pobreza a convertirse en una potencia mundial en productividad, tecnología y desarrollo.

Song resaltó que la educación, la cultura del trabajo y el fortalecimiento de las capacidades humanas fueron pilares fundamentales para alcanzar ese proceso de modernización y prosperidad.

Por su parte, el canciller Aramayo manifestó el interés de Bolivia en aprovechar la experiencia de Korea Foundation para fortalecer la nueva unidad de geopolítica y geoeconomía que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene implementando dentro de su estructura institucional.

La autoridad boliviana también destacó que esta cooperación podría beneficiar a instituciones académicas, centros de pensamiento, universidades y programas especializados de formación en el país.

Formación diplomática e intercambio académico

En la reunión también se identificó como área de interés mutuo la cooperación entre Korea Foundation, la Academia Diplomática Plurinacional y universidades bolivianas.

Esta agenda estaría orientada a la formación de jóvenes diplomáticos, el intercambio académico, la realización de conferencias especializadas y la promoción de actividades culturales conjuntas entre ambos países.

Las partes coincidieron en la importancia de generar evidencia y conocimiento aplicado para fortalecer la diplomacia económica y tecnológica de Bolivia.

El objetivo es contribuir a la modernización institucional, promover innovaciones tecnológicas, mejorar la productividad y fortalecer el capital humano como base para una nueva agenda de desarrollo.

La reunión concluyó con el compromiso de trabajar en una cooperación sustantiva que permita construir condiciones de mayor gobernabilidad, certidumbre institucional y confianza para futuros aliados y socios del desarrollo en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play