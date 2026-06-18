VIDEO: Congo estalla de alegría tras arrancarle un histórico empate a Portugal en el Mundial

La pasión por el fútbol se apoderó de las calles de Kinshasa. La selección de Congo protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al rescatar un valioso empate frente a Portugal, resultado que fue celebrado con euforia por miles de aficionados en todo el país africano.

Apenas sonó el pitazo final en Houston, la capital congoleña se transformó en una auténtica fiesta. Cientos de personas salieron a las calles con banderas, cánticos y caravanas para celebrar el primer punto conseguido por su selección en una Copa del Mundo.

Los videos compartidos en redes sociales muestran escenas de emoción desbordada, abrazos, bailes y festejos multitudinarios que reflejan la magnitud del logro para una selección que busca escribir una nueva página en su historia futbolística.

Para muchos aficionados, el empate tuvo sabor a victoria. Enfrente estaba Portugal, una de las selecciones señaladas como candidata a pelear por el título mundial y que no pudo imponer su favoritismo ante el entusiasmo y la entrega del conjunto africano.

Con el 1-1 final, Congo y Portugal sumaron su primer punto en el Grupo K, una zona que también integran Colombia y Uzbekistán.

Ahora, la ilusión continúa intacta. El próximo 23 de junio, la selección congoleña volverá a saltar al campo cuando enfrente a Colombia en el Estadio Guadalajara, en un partido que podría resultar decisivo para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Mientras tanto, en las calles de Kinshasa la celebración continúa. Porque más allá del resultado, todo un país siente que acaba de vivir una noche histórica en el escenario más grande del fútbol mundial.

Mira la programación en Red Uno Play