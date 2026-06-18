La fiebre del Mundial llega a WhatsApp: así puedes personalizar la app al estilo Messi

La fiebre del Mundial 2026 no solo se vive en los estadios. Miles de aficionados también están llevando su pasión por Lionel Messi a sus teléfonos gracias a distintas opciones de personalización disponibles en WhatsApp.

Aunque el llamado “Modo Messi” no forma parte de una función oficial de la aplicación, existen varias herramientas que permiten transformar la apariencia de WhatsApp y convertir cada conversación en un espacio dedicado al astro argentino.

Cambia el ícono de WhatsApp por una imagen de Messi

Una de las opciones más llamativas consiste en reemplazar el tradicional logo verde de WhatsApp por una imagen de Lionel Messi o relacionada con la Selección Argentina.

Para ello, los usuarios de Android pueden utilizar aplicaciones de personalización como Nova Launcher. Una vez instalada y configurada, permite modificar el ícono de WhatsApp seleccionando una imagen descargada previamente desde la galería del dispositivo.

Con unos pocos ajustes, el nuevo diseño aparecerá directamente en la pantalla principal del celular.

Fondos de pantalla con temática mundialista

Otra alternativa muy popular es personalizar los fondos de los chats.

WhatsApp permite elegir imágenes almacenadas en el dispositivo para utilizarlas como fondo de conversación. Los usuarios pueden optar por fotografías de Messi levantando trofeos, celebrando goles o vistiendo la camiseta albiceleste.

Incluso es posible asignar un fondo diferente para cada chat o grupo, creando una experiencia completamente personalizada.

Foto EFE

Crea stickers exclusivos de Messi

Los stickers se han convertido en una de las herramientas favoritas para reaccionar durante los partidos.

Desde la propia aplicación, los usuarios pueden crear stickers personalizados utilizando fotografías de Messi almacenadas en su teléfono.

Solo es necesario ingresar a cualquier conversación, acceder al menú de stickers y seleccionar la opción de creación para diseñar imágenes únicas que luego podrán compartirse en grupos y chats individuales.

El Mundial también llega a los emojis

Entre las novedades relacionadas con la Copa del Mundo destaca el uso del emoji del balón oficial del torneo, conocido como Trionda.

Al enviarlo de forma individual en una conversación, el balón activa una animación especial que añade un toque futbolero a los intercambios de mensajes.

Sigue a Messi en tiempo real desde WhatsApp

La pestaña de Novedades también permite acceder a canales oficiales relacionados con la Selección Argentina y el Inter Miami.

Foto EFE

A través de estos espacios, los aficionados pueden recibir información actualizada, imágenes exclusivas, videos, convocatorias, resultados y noticias sobre la participación de Messi durante el Mundial.

Inteligencia artificial para crear imágenes exclusivas

Una de las funciones más llamativas es la integración de Meta AI dentro de WhatsApp.

La herramienta permite generar imágenes personalizadas inspiradas en Messi o en el Mundial 2026. Los usuarios pueden crear fotos de perfil exclusivas simplemente escribiendo una descripción relacionada con el futbolista argentino y seleccionando entre las opciones generadas por inteligencia artificial.

De esta manera, la experiencia futbolera trasciende los partidos y llega directamente a cada conversación, convirtiendo WhatsApp en una extensión de la pasión mundialista que despierta Lionel Messi en millones de aficionados alrededor del mundo.

Con información de Infobae.

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