Reportan balacera en La Paz: delincuente abrió fuego contra policías durante operativo de captura

Momentos de tensión se vivieron en la zona Sur de La Paz luego de que un presunto delincuente abriera fuego contra efectivos policiales durante un operativo de captura.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró en inmediaciones de la calle 23 de Calacoto, cuando personal de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) intentó intervenir a un sujeto identificado como parte de una banda dedicada al robo de autopartes.

El hombre se encontraba haciendo fila para cargar combustible en un surtidor, acompañado por la dueña del vehículo y otro cómplice. Al percatarse de la presencia policial y ser consultado por su identidad, reaccionó de forma violenta y comenzó a disparar contra los uniformados.

El director de Diprove, Pavel Tovar, informó que el sujeto logró escapar tras abrir fuego, por lo que actualmente se realizan operativos para dar con su paradero.

Hasta el momento, la Policía procedió con la aprehensión de las dos personas que se encontraban junto al implicado, quienes serán investigadas para establecer su grado de participación en el hecho.

Según Tovar, el prófugo sería el presunto líder de una peligrosa banda dedicada al robo de autopartes en la zona Sur de La Paz.

Las fuerzas del orden continúan con las investigaciones y rastrillajes para capturar al sujeto, quien es buscado por la Policía tras el violento incidente.

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