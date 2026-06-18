Fiscalía secuestra muestras y documentación en nuevos allanamientos por el caso narcomadera detectada en Chile

La investigación por el denominado caso narcomadera, que se inició tras la incautación de más de 108 toneladas de sustancias ilícitas ocultas en cargamentos de madera en Chile, continúa avanzando en Santa Cruz con nuevos allanamientos y la recolección de evidencias por parte de la Fiscalía.

Durante un operativo realizado en la zona norte de la capital cruceña, el fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que se concluyó la intervención a una de las empresas observadas dentro de la investigación internacional.

“Sí, efectivamente hemos concluido un allanamiento más. Es una de las empresas observadas en Chile. Hemos sacado muestras para hacer el peritaje referente a los sobrantes que habían quedado de la madera”, explicó la autoridad.

Según detalló, las muestras fueron secuestradas y serán remitidas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y al Centro de Investigación Técnico Científica en Toxicología y Sustancias Controladas (CITEC), donde se realizarán los análisis correspondientes para determinar posibles vínculos con el cargamento contaminado detectado en territorio chileno.

Además de las muestras físicas, la comisión investigadora también incautó documentación relacionada con las operaciones de la empresa intervenida y emitió citaciones para que varias personas presten declaración dentro del proceso.

“También hemos emitido algunas citaciones a algunas personas que son de esta empresa”, señaló Porras.

Respecto a la reacción de los propietarios, el fiscal indicó que manifestaron sorpresa ante las actuaciones y anunciaron que asumirán su defensa durante el desarrollo de las investigaciones.

“Están sorprendidos y efectivamente van ellos también a hacer su defensa. Han entendido nuestro trabajo y el martes el señor va a declarar como testigo”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos operativos en la ciudad, Porras afirmó que la comisión aún evalúa las siguientes acciones, aunque no descartó la ejecución de más allanamientos.

“No se descarta. Tenemos que analizarlo como comisión, pero no se descarta. Van a haber muchas citaciones ya de estos siete u ocho allanamientos que hemos realizado”, indicó.

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