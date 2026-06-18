Santa Cruz: Un centenar de policías realizan patrullaje en la zona norte

La Policía Boliviana ha puesto en marcha un plan de seguridad de alto impacto en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, concentrando un contingente humano en la intersección de la avenida Banzer y el sexto anillo. Esta movilización responde a una estrategia coordinada entre el Comando Departamental, la subalcaldía del Distrito 5, juntas vecinales, la Defensoría y los trabajadores de servicios de entrega a domicilio.

“Vamos a realizar un conjunto de operaciones policiales para identificar aquellos focos de inseguridad que atingen a este distrito 5 que es la parte norte de la ciudad de Santa Cruz. Es en este sentido, vamos a realizar un patrullaje extensivo, fundamentalmente lo que es el barrio Ferbo”, detalló el Cnel. Roger Roca, subcomandante de la Policía en Santa Cruz. Las acciones priorizarán vías como la carretera al norte, la radial 26 y la radial 27.

Intervención exhaustiva en zonas críticas

El objetivo central de las autoridades es recuperar los espacios públicos que se encuentran bajo el asedio de presuntos grupos delincuenciales. “Vamos a identificar los lugares donde podría haber pandillas, donde podría haber expendio de sustancias controladas, portación de armas blancas o de cualquier otra naturaleza, pero también vamos a identificar lugares donde existe el expendio de bebidas alcohólicas”, complementó el coronel.

Para lograr este cometido, se ha dispuesto el despliegue de un centenar de servidores públicos pertenecientes a la EPI 8 (Los Tusequis) y al Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP). Este personal de orden y seguridad centrará sus esfuerzos en mitigar los delitos conexos que se generan a raíz del consumo indiscriminado de alcohol en la vía pública.

Vecinos y repartidores se suman al control

La participación civil también se hizo evidente, es así que una representante de las juntas vecinales de la zona advirtió: “La verdad que los principales problemas tenemos por las barras bravas, tenemos focos de pandillas ya concentradas en esta zona, como es Barrio Ferbo, Sausalito, lamentablemente es una zona muy peligrosa, por eso es que estamos en coordinación con la policía para poder hacer un rastrillaje minucioso y poder paliar un poco la inseguridad ciudadana que tenemos todos los ciudadanos”.

Por su parte, el sector de los repartidores motorizados (deliveries) se ha consolidado como un aliado estratégico e inédito para las labores de vigilancia y alerta temprana en los barrios. “Claro que sí, porque la seguridad ciudadana al final es tarea de todos los vecinos y vivientes de todo el país, así que nosotros en coordinación con la Policía, los vecinos organizados de los diferentes distritos, estamos saliendo a apoyar a coadyuvar estos patrullajes para nuestra seguridad ciudadana”, concluyó el representante de los deliveries al inicio de las operaciones.

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