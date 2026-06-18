¿Cuándo serán las vacaciones invernales en La Paz? Estas son las propuestas

El Servicio Departamental de Salud de La Paz informó que se analiza adelantar el descanso pedagógico ante el reporte del Senamhi, que prevé temperaturas más bajas desde el 1 de julio. La decisión final será asumida por el Ministerio de Educación.

Ante el descenso de temperaturas previsto para los próximos días, el Servicio Departamental de Salud, Sedes La Paz, recomendó adelantar el descanso pedagógico en el departamento de La Paz, con el objetivo de prevenir un incremento de infecciones respiratorias agudas y casos de neumonía en menores de edad.

El director del Sedes La Paz, José Carrasco, informó que la institución ya presentó un informe epidemiológico, en coordinación con el Senamhi, al Ministerio de Educación para que se analice la posibilidad de iniciar las vacaciones de invierno antes de la fecha inicialmente prevista.

“Senamhi nos ha reportado que desde julio empezarían temperaturas más bajas en el departamento, y justamente viendo el área rural, donde las temperaturas bajan mucho más, es esta la recomendación que hacemos como Sedes La Paz”, explicó Carrasco.

Adelantar vacaciones

En primera instancia se hablaba de que el descanso pedagógico comenzaría el 7 de julio; sin embargo, por el pronóstico de frío intenso desde el 1 de julio, ahora se evalúa adelantar la medida.

El director del Sedes aclaró que, de momento, La Paz se encuentra en una “zona de éxito” epidemiológica, lo que significa que los casos de infecciones respiratorias agudas y neumonías no han superado los niveles esperados.

Sin embargo, advirtió que el retorno a clases presenciales podría generar un aumento de contagios, especialmente si los estudiantes asisten resfriados o con síntomas respiratorios.

“Al estar en la modalidad virtual justamente estamos evitando contagios. Si los niños están en casa enfermos o resfriados, como no están yendo al colegio, no estamos aumentando los casos”, señaló.

Ministerio de educación define

La autoridad indicó que el Ministerio de Educación deberá tomar una determinación oficial hasta este viernes, luego de revisar los informes de salud y los indicadores correspondientes.

Aún está en análisis si el descanso pedagógico comenzará el lunes 29 de junio o directamente el miércoles 1 de julio, fecha en la que se prevé el inicio de las temperaturas más bajas.

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