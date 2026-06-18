Envían a la cárcel a dos delincuentes colombianos que robaron $us 10.000 a un hombre en Cochabamba

La justicia determinó cuatro meses (120 días) de detención preventiva para dos súbditos colombianos plenamente identificados como los autores de un violento asalto a mano armada. Ambos extranjeros fueron enviados al penal de San Sebastián tras haber encañonado y robado un botín de 10.000 dólares a un ciudadano.

El hecho se registró luego de que la víctima acudiera donde una librecambista para cambiar una fuerte suma de bolivianos a dólares. Sin percatarse de que estaba siendo vigilado, el hombre se dirigió a su casa. Fue precisamente cerca de la puerta de su domicilio donde los delincuentes lo interceptaron, lo amenazaron con armas de fuego y lo redujeron para arrebatarle los 10.000 dólares.

Para asegurar su huida, los asaltantes utilizaron una motocicleta de color rojo, la cual ya había sido reportada en la zona.

Tras conocerse el hecho, efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) activaron un operativo de rastrillaje que permitió la captura de ambos delincuentes. Posteriormente, los agentes policiales requisaron el inmueble donde se ocultaban los extranjeros. En el lugar se encontraron armas de fuego (utilizadas para amedrentar a las víctimas) y diversos objetos que los antisociales empleaban para planificar y ejecutar sus asaltos en la ciudad.

Con los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez determinó la reclusión por 120 días mientras concluyen las investigaciones, ante el evidente riesgo de fuga y la peligrosidad de los imputados.

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